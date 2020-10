vor 35 Min.

Der VfL Großkötz greift nicht hoch genug

Matthieu Winckel verlor mit den Volleyballern des VfL Großkötz das Landesliga-Auftaktspiel in Türkheim.

Warum der Aufsteiger zum Landesliga-Start leer ausgeht.

Nach einer nur phasenweise überzeugenden Leistung haben die Volleyballer des VfL Großkötz ihr Landesliga-Auftaktspiel beim SVS Türkheim II 2:3 verloren. Die Niederlage fiel aus Sicht des Aufsteigers aus dem Landkreis Günzburg knapp aus, ging aber in Ordnung.

Knapp 50 Zuschauer hatten trotz der corona-bedingten Auflagen den Weg in die Halle. Sie sahen zunächst einen ersten Satz, in dem sich beide Teams mit Aufschlägen und Angriffen abtasteten, wobei sich der SVS Türkheim II ganz am Schluss 25:23 durchsetzte.

Unerklärliche Schwächephase

Im folgenden Durchgang leistete sich der VfL dann eine unerklärliche Schwächephase. Die Annahme bekam die gar nicht mal sonderlich gefährlichen Aufschlage der Türkheimer nur selten unter Kontrolle. Wenn doch, so landeten die wenigen Kötzer Angriffe mit fast schon beängstigender Konstanz im Seiten-Aus, sodass zeitweise eine 18:4-Führung des Gegners auf der Anzeigentafel prangte. Mehr als eine Schönheitskorrektur bekamen die Gäste nicht mehr hin (25:13).

Radikale Umstellung hat Erfolg

Um den drohenden Fehlstart zu verhindern, stellte Spielertrainer Robin Schmidt das Team im dritten Satz radikal um und brachte mit Max Kostin, Thomas Gleich und Emanuel Ruf drei Routiniers aufs Feld. Das zeigte tatsächlich die erhoffte Wirkung, denn mit lautstarker Unterstützung von der Auswechselbank konnte das Team die folgenden Sätze 25:12 und 25:17 gewinnen und das Resultat auf 2:2 ausgleichen.

Bis zum 11:11 ging im Tie-Break keine Mannschaft mit mehr als einem Punkt in Führung. Der SVS setzte nun konsequent auf seine Außenangreifer, die den nicht immer sicher stehenden Kötzer Doppelblock in den entscheidenden Momenten letztlich zur Entscheidung nutzten (15:13). (zg)

VfL Großkötz Bärreiter, Gleich, Hermann, Kiehne, Kostin, Löffler, Michel, Ruf, Saßen, Schmidt, Seidler, Winckel

