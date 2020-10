vor 19 Min.

Der VfR Jettingen blickt nach oben, der VfL Großkötz nach unten

Sieg im Verfolgerduell der Kreisliga West: Jettingen ist „gefühlt“ Zweiter. Die Kötzer schauen der Konkurrenz hinterher - zumal Reisensburg-Leinheim drei Punkte holt.

Von Moritz Anhofer

FC Gundelfingen II – VfR Jettingen 1:4

Beim Kreisliga-Spitzenduell zwischen dem Zweiten und dem Vierten konnten die Jettinger an diesem 4. Oktober 2020 einen wichtigen Sieg im Kampf um die Aufstiegsplätze einfahren.

Die Gastgeber gingen durch Bernhard Rembold früh (9.) in Führung. Kurz darauf erzielte Fabian Findler den Ausgleichstreffer (13.) für die Mannschaft von Trainer Sven Müller. Der VfR erarbeitete sich mehr Chancen und war die spielbestimmende Mannschaft. Top-Torjäger Tim Paulheim erzielte schließlich seinen 17. Saisontreffer und brachte die Gäste in Führung (32.). Auch nach der Halbzeit machte der Tabellenvierte weiter Druck nach vorne. In der 65. Minute wurde die Offensivarbeit belohnt und Heiko Pflieger stellte auf 3:1. Mit dem 4:1 durch Sebastian Hofmiller machten die Jettinger dann endgültig den Sack zu (86.).

Nach wiederholt starken Leistungen in den vergangenen Wochen und dem Sieg am Sonntag konnten die Müller-Schützlinge den Rückstand auf den Relegationsplatz auf zwei Punkte verkürzen. „Gefühlt“ sind sie bereits Zweiter, da sie zwei Partien weniger ausgetragen haben als Gundelfingen.

VfL Großkötz – FC Grün-Weiß Ichenhausen 1:2

Ein umkämpftes Derby konnte die Gäste-Truppe um den neuen Trainer Manuel Strahler knapp für sich entscheiden.

Die Ichenhauser gingen nach 19 Minuten durch Manuel Mönch in Führung. Simon Itzelberger konnte in der 35. Minute für die Hausherren ausgleichen. Trotz eines über weite Strecken ausgeglichenen Spiels erarbeiteten sich die Ichenhauser ein Übergewicht an Chancen. Vor allem bei hohen Bällen hatte der Tabellen-14. aus Kötz große Probleme in der Defensive. Patrick Strauch belohnte die Gäste für ihren disziplinierten Auftritt mit dem entscheidenden Treffer (70.).

Obwohl das Spiel verloren ging, zeigte sich der VfL unter dem neuen Trainer Jürgen Deinhart kämpferisch stark. Das lässt noch Hoffnung für die kommenden Spiele aufkommen. Der Abstand zum rettenden Ufer ist aber bereits ziemlich groß.

TSV Offingen – SpVgg Ellzee 0:2

Ein tabellarisches Nachbarschaftsduell fand in Offingen statt. am ende konnte der Tabellensechste aus Ellzee drei Punkte mitnehmen.

Dominik Seitz besorgte nach etwas mehr als einer halben Stunde die Führung für die Gäste. Wenige Minuten später erzielte Dominik Tamm nach Vorarbeit des ersten Torschützen das 0:2. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabine. Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Offingen druckvoller und spielte sich einige Chancen heraus, konnte daraus aber kein Kapital schlagen.

TSV Ziemetshausen – TGB Günzburg 2:0

Der Spitzenreiter aus Ziemtshausen marschiert weiter in Richtung Meistertitel. Gegen die Günzburger zeigte die Elf von Trainer Markus Deibler eine weitestgehend souveräne Leistung. Nach 24 Minuten lag die Heimelf vor 120 Zuschauern in führung. Offiziell wurde Michael Klimm als Schütze angegeben; es sah aber eher nach einem Eigentor aus. Der junge Marco Schneider erhöhte drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit vergaben die Gäste noch einen Elfmeter. Ein Anschlusstor hätte für Spannung sorgen können, so blieb es beim 2:0.

FC Lauingen – SG Reisensburg-Leinheim 1:6

Einen etwas zu deutlichen Auswärtssieg fuhren die Reisensburger bei den Mohrenstädtern ein. Aber der Erfolg beim direkten Konkurrenten verschafft ihnen zunächst frische Atemluft im Kampf um den Klassenerhalt.

Zu Beginn waren die Gastgeber gut im Spiel. Allerdings gelang den Schwarz-Gelben in dieser Phase kein Treffer. Besser machten es die Gäste, die nach Toren von Florian Deuninger, Niklas Fink und Philipp Riegenmann zur Halbzeit vorentscheidend 3:0 führten. Auch im zweiten Abschnitt nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt und kamen nach Treffern von Patrick Hartmann, Andreas Abele und erneut Niklas Fink zu einem Kantersieg.

Die Launiger erzielten ihren Treffer kurz nach der Pause per Elfmeter.

SpVgg Wiesenbach – SV Mindelzell 2:2

Eine bittere zweite Halbzeit erlebte die Spielvereinigung. Nach einer dominanten ersten Hälfte und der verdienten 2:0-Pausenführung musste die Mannschaft von Trainer Robert Nan noch zwei Treffer zum Unentschieden hinnehmen.

Die Tore für Wiesenbach erzielten Goalgetter Martin Böck in der 29. und Andreas Schnatterer in der 43. Minute. Samuel Becker per Elfmeter (81.) und Philipp Miller in der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgten schließlich für den ziemlich schmeichelhaften Mindelzeller Punktgewinn.

SSV Glött – TSG Thannhausen 1:4

Einen rabenschwarzen Tag erwischt haben die Lilien. Trotz der Führung durch Benedikt Krist (25.) gab man die Partie noch vor dem Seitenwechsel aus der Hand. Zwei folgenschwere Abwehrfehler wurden von Thannhausen prompt durch Michael Müller (31.) und Ibrahim Capar (41.) bestraft. Ein Schock, von dem sich die Glötter nicht mehr erholten. Gleich nach Wiederanpfiff schlug die Kugel erneut ins SSV-Gehäuse ein. Mesut Yildiz verwandelte aus zentraler Position sehenswert einen Freistoß – die Vorentscheidung in dieser nun einseitigen Partie. Die Lilien-Truppe um Kapitän André Daferner konnte den ballsicheren und technisch versierten Gästen nichts mehr abringen. Die Amann-Elf dagegen ließ Ball und Gegner laufen. Torschütze zum 1:4 war erneut Ibrahim Capar nach einem schönen Spielzug (54.).

