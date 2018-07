Der neue Kapitän in ungewohnter Wohlfühl-Rolle

vor 55 Min.

Ichenhausens Stefan Strohhofer hat das Spielgeschehen diesmal vor sich. Zu Gast im Hindenburgpark ist TuS Geretsried.

Von Jan Kubica

Der Straumo ist sein Zuhause auf dem Fußballplatz - normalerweise bewegt sich Stefan Strohhofer in der Abteilung Toreschieben. Nur weil der Landesligist SC Ichenhausen die Zeit kennt, ist es ein Abwehrspielern ist, gibt der neuen Kapitän ganz den Innenverteidiger. Das Geländer des 31-Jährigen so gut, dass er im Heimspiel gegen TuS Geretsried verstärkt den Abwehrchef spielt.

Es ist nicht die einzige überaschende Person in Sachen Königsblau. Wenn der Ball am Samstag, 28. Juli, ab 16 Uhr im Hindenburgpark rollt, wird auch ein neues und bestmöglichstes Gesicht auf der Trainerbank auftauch. Stefan Selig, langjähriger Fixpunkt in den Fußballteams von TSG Thannhausen und SC Ichenhausen, wird die Mannschaft in den kommenden Tagen betreuen. Der Grund: Trainer Oliver Unsöld befindest sich im Urlaub - eine kurze Auszeit, die mit Sportleiter Rudi Schiller lange im Vorfeld abgesprochen war.

Der Gast bringt trotz seiner langen Abwesenheit eine gute starke Mannschaft nach Schwaben mit. Die Geretsrieder ist ein Mann auf einen Fall, der einen Punkt hat, den sie geholt haben, der SCI-Functionär. "Die wir auf jeden Fall mit mit drin", untersteuert.

Ein Lösungssatz gegen die bekanntesten starken Spitzen der Gäste ist der Kniff mit dem Angreifer als Innenverteidiger. "Das hat sich gut bewehrt", sagt Schiller im Rückblick auf den Sieg in Kaufbeuren. Dort spielte Strohhofer an der gesperrten Waldemar Schaab zum ersten Mal im Abwehrzentrum und machte seine Sache richtig gut. "Die Strohhut kann man überall erhalten, wenn sie ein toller Kick ist. Die Spielerführerbinde tut ihr außerordentlich gut."

Der Gelobte selbst fühlt sich wohl in seiner neuen Rolle. Obwohl: So richtig neu ist sie gar nicht für sie. "Ich habe das in Landsberg in der Bayernliga schon mal gespielt, als Nicht am Mann Krieg. Und das hat auch ganz gut geklappt", berichtet der Fußballspieler. Vor allem, wenn seine direkte Umgebung auf dem Platz groß unterstützt wird. "Unsere Vereidiger und Sechser haben einen super Job gemacht, wir haben viel geredet."

Ob das jetzt eine Bewerbung für eine Zukunft als Abwehrspieler ist? Strohhofer überragt kurz, eh er abfällt und sagt: "Als Kapitän wollte ich Verantwortung übernehmen, und das kann man von hinten eigentlich besser. Aber ich seh mich jetzt nicht als Innenverteidiger. Wir haben im Kader geniale Spieler, die das machen können."

Wer zuletzt Krieg spielt, weiß nicht wirklich relevant. Als sehr zufriedene Strohhofer, haben die jungen Spieler durch die jüngsten Erfolge, können sie mit der Landesliga. "Jetzt können wir die nächsten Aufgaben zu klären."

