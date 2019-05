00:02 Uhr

Derbyzeit auf Kreisebene

Alles bereit: Die Tennisspieler in der Region starten in die Saison.

Bis zu vier Teams in einer Gruppe

Lediglich die in der Landesliga spielenden Frauen des TC Günzburg vertreten den Landkreis Günzburg im Aktivenbereich auf bayerischer Tennis-Ebene. In den Altersklassen gesellen sich TC Reisensburg (Landesliga Männer 55), SV Münsterhausen (Landesliga Männer 60) und zwei weitere Mannschaften des TC Günzburg (Bayernliga Männer 70 und Landesliga Männer 50) hinzu.

Der TC Krumbach stellt die klassenhöchste Männer-Mannschaft in der Region. Das Team tritt in der Bezirksklasse 1 an. In einer Gruppe der Bezirksklasse 2 treffen TC Günzburg und TSC 2010 Krumbach aufeinander. Jede Menge Derby-Atmosphäre gibt es in der Kreisklasse 1: Hier tummeln sich in einer der insgesamt acht Spielgruppen mit TSV Burtenbach, TC Thannhausen, TC Reisensburg und TC Kötz gleich vier Mannschaften aus der Region.

Einziger Landkreis-Bezirksligist bei den Frauen ist TC RW Krumbach. In der Bezirksklasse 2 treten TC Ziemetshausen und TSV Offingen an, allerdings in zwei verschiedenen Spielgruppen. Gleich fünf Frauen-Teams stehen im Wettbewerb der Kreisklasse 1: Während der TSC 2010 Krumbach auf Landkreis-Duelle verzichten muss, gibt es in der Gruppe mit TSV Balzhausen, TSV Burgau, TC Kötzund TSV Offingen II Derbys zuhauf.

Insgesamt drei Senioren-Mannschaften aus den beiden Krumbacher Stadtvereinen TC RW und TSC 2010 bilden den regionalen Tennissport auf Bezirksliga-Ebene ab. Auch im Nachwuchsbereich kommen die sportlichen Aushängeschilder aus dem Süden des Landkreises. (ica)

