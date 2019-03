vor 23 Min.

Dezimiertes Leipheim kassiert Derby-Klatsche

Gegen die Günzburger Reserve haben die Güssen ohne Rückraum keine Chance

Eine in der Höhe unerwartet klare 11:24-Niederlage haben sich die Leipheimer Handballerinnen im Derby gegen den VfL Günzburg II eingehandelt. Als sich Leip-heims Spielmacherin Sabine Schweier unmittelbar vor dem Anpfiff noch krankheitsbedingt abgemeldet hatte, schien es, als hätte sich der dezimierte Rest bereits der „weinroten“ Übermacht ergeben.

Während Günzburgs Coach Philipp Rembold personell aus den Vollen schöpfen konnte, musste sein Gegenüber Reinhold Lindner Kreisläuferinnen zu Rückraumspielerinnen umfunktionieren. Und wie eine „weinrote Wand“ stand er dann auch, der 6:0-Abwehrverband des VfL Günzburg. Während sich die Güssen fortlaufend an der gegnerischen Abwehr festliefen, erzielten die Gäste bis zur 8. Minute vier schön herausgespielte Treffer.

Ganze zwölf Minuten mussten sich die Leipheimer Fans gedulden, bis sie das erste Tor durch Carolin Gruber zum 1:4 sahen. Als dann noch Iris Schäfer mit Schulterproblemen zurückstecken musste, drohte der Günzburger Defensive keine Gefahr mehr aus dem gegnerischen Rückraum. Die Abwehr verschob geschickt und nahm somit auch den Leipheimer Außenspielerinnen jegliche Chance. Wenn doch ein Ball auf das Gehäuse kam, so war er eine sichere Beute von der ausgezeichneten Günzburger Torfrau Janine Schuller. Bis zum Halbzeitpfiff entschärfte sie drei Strafwürfe und zahlreiche klare Torgelegenheiten. Aus dieser sicheren Abwehr heraus erkämpften sich die Weinroten eine souveräne 14:5-Halbzeitführung.

Wer nun von den Leipheimer Fans auf ein mutigeres Auftreten in der zweiten Spielhälfte gehofft hatte, wurde enttäuscht. Aufseiten der Güssen erreichten lediglich die beiden Torfrauen und Cansu Celik ansatzweise ihre Normalform. Von den insgesamt elf Strafwürfen konnte Leipheim lediglich vier zu Torerfolgen verwerten. Im Gegensatz dazu verwandelte die Günzburgerin Anika Betzler alle sieben Versuche souverän. Trotz dieser stattlichen Anzahl von Strafwürfen (18 insgesamt) war die Partie außerordentlich fair und für ein Derby relativ emotionslos. Gegen Günzburg wurde erst in der 43. Spielminute eine Zeitstrafe ausgesprochen, Leipheim kam gar ganz ohne Hinausstellung aus. Der Abstand zum Gegner betrug meist 10 Tore und es entstand nie der Eindruck, dass die Güssen noch eine Wende schaffen könnten. Letztendlich war das 11:24 ein Debakel für den VfL Leipheim.

Das Team fiel dadurch auf den 5.

Tabellenrang zurück. Freuen konnte sich neben der Mannschaft auch der Trainer des VfL Günzburg. „Wir wussten, was auf uns zukommt, die Mannschaft hat alle Vorgaben perfekt umgesetzt und so haben wir unser Ziel erreicht“, sagte Philipp Rembold. Auf Leipheimer Seite bedauerte Coach Reinhold Lindner die vielen Ausfälle vor einem so wichtigen Derby. Insbesondere der fehlende Rückraum machte es der Gästeabwehr zu leicht.

VfL Leipheim Baur, Seidel; Celik (3/1), M. Gruber, Junginger (2/2), Schäfer (1/1), C. Gruber (2), Pointner (1), Wolf, Hecker (2)

VfL Günzburg Schuller; L. Geiger (1), P. Geiger (1), Rösch (2), Rembold (4), Betzler (9/7), Eisenkolb, Jasper, Lattka (1), Beck, Kohler (1), Leix (2), Feik (2), Adam (1)

