Die Bubesheimerin Janine Berger und ihr Kampf gegen unsichtbare Gegner

Plus Bei der EM in Basel fehlt Janine Berger. Warum sie nicht in Topform ist und wie sie zu Corona-Leugnern steht.

Ohne Zuschauer, in einem Umfeld strengster Corona-Auflagen und dennoch im Olympia-Jahr unter ganz besonderem Augenmerk läuft derzeit in Basel die Europameisterschaft der Turner. Frauen-Bundestrainerin Ulla Koch ist mit den Athletinnen Elisabeth Seitz (Stuttgart), Kim Bui (Ehningen), Sarah Voss (Dormagen) und Emma Malewski (Chemnitz) in die Schweiz gefahren. Für Janine Berger bleibt da momentan nur die Rolle der hoch interessierten und motivierten Zuschauerin. Die Bubesheimerin, die am Mittwoch, 21. April 2021, ihren 25. Geburtstag feierte, ist aufgrund aktueller Schulter-Probleme „schon noch ein bisschen“ von ihrer Wettkampfform entfernt, wie sie selbst einräumt.

Der Traum von Tokio lebt

Ihren Traum von Tokio bewahrt sich die Olympia-Vierte von London 2012 aber natürlich und sie sagt auch kämpferisch: „Es sollte alles relativ schnell gehen, wenn ich wieder komplett einsteigen kann.“ Doch Berger ist über die Jahre in jeglicher Hinsicht gereift. Eine elend lange Verletzungshistorie lässt sie auf alle Signale hören, die ihr Körper aussendet.

Aber in diesen beängstigenden Tagen stehen dem Leistungssportler ja nicht allein der innere Schweinehund und die erfolgshungrige Konkurrenz entgegen; der unsichtbare Gegner namens Corona-Pandemie begleitet und belastet alle Athleten nun bereits seit mehr als einem Jahr. Es ist daher ein Zeichen von Klugheit und keinesfalls mit einer Abkehr vom Profitum zu verwechseln, wenn Berger auf die Frage nach Wettkämpfen in Zeiten der Pandemie sagt: „Ich turne für mein Leben gern, aber wenn es halt einfach nicht in der von früher gewohnten Form möglich ist, sollte man zurückstecken.“ Ihrer Erfahrung nach bekräftigen übrigens alle Top-Akteure, dass die Gesundheit oberste Priorität besitze. Die 25-Jährige dazu: „Auch das zeichnet einen Sportler aus. Man ist ja auch in einer gewissen Vorbildfunktion.“

Scharfe Worte gewählt

Weil sie das so sieht, hat sich Berger unlängst auf Instagram in ungewohnt scharfen Worten gegen Corona-Leugner gewandt. Auch im Gespräch mit unserer Redaktion positioniert sich die Bubesheimerin eindeutig: „Ich werde aggressiv, wenn ich lese, dass Corona angeblich nicht existiert oder dass die Intensivstationen angeblich gar nicht überbelegt sind.“

Ein Fall in ihrem unmittelbaren privaten Umfeld habe sie gegenüber den Egoismen Einzelner sogar noch sensibler werden lassen, schildert die 25-Jährige. Und sie führt weiter aus: „Klar sind wir alle müde und einige Maßnahmen der Regierung sind vielleicht nicht ganz nachvollziehbar. Aber deshalb kann ich mich doch nicht hinstellen und Corona leugnen.“

Das Echo auf ihre mutigen Worte sei überragend gewesen, berichtet Berger. „So viele positive Nachrichten hatte ich noch nie in meinem Postfach.“

Deutsche EM-Turnerinnen stark

Sportlich lief es unterdessen sehr gut für die deutschen Europameisterschaftsturnerinnen. Seitz wurde am 23. April im Mehrkampf-Finale der besten 24 Turnerinnen starke Fünfte, Bui belegte hier Rang sieben.

