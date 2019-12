vor 44 Min.

Die Eisbären schnappen 13 Mal kräftig zu

Burgau landet gegen Bad Wörishofen einen Kantersieg, der in Sachen Saisonziel aber wohl zu spät kommt

Trotz des 13:4 (3:2, 5:1, 5:1)-Kantersieges gegen den EV Bad Wörishofen sind die Chancen der Burgauer Eisbären auf das Erreichen der Aufstiegsrunde nur noch theoretischer Natur. Hauptkonkurrent um Platz vier ist der EHC Bad Aibling, der seine Partie gegen den ESV Buchloe erst in der Verlängerung verlor und somit noch einen Punkt holte. Der Rückstand auf Bad Aibling beträgt drei Spieltage vor Ende der Vorrunde fünf Punkte. Außerdem spricht der direkte Vergleich (2:5, 5:1) für die Oberbayern.

Gegen Bad Wörishofen legten die Eisbären vor 350 Zuschauern ihre eklatante Abschlussschwäche ab. David Tomecko, der auf seinen verletzten Sturmpartner Boris Drozd verzichten musste, brachte die Eisbären in Front (3.). Nur eine Minute später konnten die Gäste durch Alexander Schönberger ausgleichen. Nach diesem Treffer verlief die Begegnung ausgeglichen. In der 13. Minute stellte David Zachar mit einem Schlenzer auf 2:1. Doch wiederum nur kurze Zeit später kam der EV Bad Wörishofen zum Ausgleich. Torschütze war Lubomir Vaskovic, der ein Zuspiel des Ex-Burgauers Frank Kozlovsky versenkte (14.). Fünf Minuten vor der Pause brachte Dennis Tausend die Eisbären wieder nach vorne.

Im zweiten Abschnitt waren gerade einmal 34 Sekunden gespielt, da lag der Puck zum vierten Mal im Gästekasten. Und dieser Treffer war durchaus kurios: Dennis Tausend hatte von der blauen Linie aus geschossen, der Puck verfehlte das Tor, prallte an die Bande, sprang dann Gästetorwart Ercan Kumru an den Schlittschuh und von dort ins Netz. Das fünfte Burgauer Tor steuerte Michael Folk bei. Der Verteidiger fing in Unterzahl einen Puck ab, marschierte alleine aufs Tor zu und ließ Kumru keine Chance. In Überzahl brachte Dennis Tausend den ESV 6:2 in Führung. Mit einem Spieler weniger auf dem Eis (Nicolas Becker hatte eine Fünf-Minuten-Zeitstrafe erhalten) markierte David Zachar den siebten Burgauer Treffer.

Als in dieser Unterzahlphase auch noch David Heinrich eine Zeitstrafe erhielt, spielten drei Burgauer für 100 Sekunden gegen fünf Bad Wörishofener. Doch das Tor der Eisbären geriet nicht ernsthaft in Gefahr. Erst als sich wieder fünf gegen fünf gegenüber standen, konnte Frank Kozlovsky auf 7:3 verkürzen (38.). Doch postwendend stellte Dennis Tausend mit seinem vierten Treffer auf 8:3.

Im Schlussdrittel waren die Gäste dann vollkommen überfordert. Dominik Schönwetter traf zum 9:3 (43.). Lubomir Vaskovic war noch einmal für die Gäste erfolgreich. Dann sorgten David Zachar und David Ballner mit je zwei Toren in der Schlussphase für den Kantersieg. (ulan)

