vor 24 Min.

Die Summe der kleinen Mängel Lokalsport

So ganz passte das Zuspiel auf den Ichenhauser Maximilian Lamatsch nicht; seine Teamkollgen sind zu weit weg, um konstruktiv zu helfen. Offensivszenen wie diese hatte der gastgebende Landesligist einige, am Ende jedoch stand vorne die Null.

Warum der SC Ichenhausen in die dritte Niederlage in Serie schlittert.

Von Jan Kubica

Dem wunderbaren Wetter zum Trotz haben die Landesliga-Fußballer von SC Ichenhausen und SpVgg Kaufbeuren am Sonntag, 8. April, ein ganz schwaches Spiel gezeigt. Zum unfreiwilligen und unwillkommenen Bibbern in der Frühlingssonne lud die Fans der Einheimischen im Hindenburgpark auch das Ergebnis ein. Statt leistungsgerecht 0:0 stand es nach 90 Minuten 1:1. Es war die dritte Pleite in Folge für die Königsblauen, die zuvor eine Erfolgsserie von zehn Partien ohne Niederlage hingelegt hatten.

Nach Begegnungen wie dieser fragt sich der geneigte Beobachter gerne, was seine Mannschaft denn wohl zu einer derart zurückhaltenden Vorstellung getrieben hat. Altphilosophen unter den Fachleuten werden anmerken, dass es schon viel sagt, wenn du auf dem Weg in eine Heimniederlage eine einzige Verwarnung kassierst – die als Pointe auch noch an deinen Mittelstürmer geht. SCI-Pressewart Willi Berndorfner urteilte mit einem Achselzucken: „Kaufbeuren ist ein Gegner, der uns einfach nicht liegt.“ Weil der Mann einen ausgeprägten Realitätssinn besitzt, fügte er jedoch gleich kritisch hinzu: „Es war schon auch eine der schlechtesten Leistungen des SCI in dieser Saison.“ Am neuen Trainer Oliver Unsöld liegt’s gewiss nicht; die Spieler loben sein Engagement ausdrücklich. Und personell bieten sich ihm auch kaum Alternativen. Was derzeit offenbar fehlt, ist der berühmte Ruck, der in erfolglosen Zeiten durch eine Mannschaft gehen muss.

Auf dem Platz jedenfalls tat sich zunächst gar nichts und anschließend wenig. Etwas Pech hatte aus Sicht der Gastgeber Janick Reitz, dessen Direktabnahme knapp am Pfosten vorbei zischte (18.). Einen Hauch zu hoch zielte Stefan Winzig mit seinem Schuss aus 16 Metern (36.). Dann die dickste Gelegenheit für die Königsblauen: Maximilian Lamatsch fand sich frei vor dem Torwart wieder, wollte es jedoch zu schön machen und verzettelte sich (43.). Die Ichenhauser gingen also mit einem kleinen Chancen-Plus in die Halbzeitpause, denn von den Gästen kam offensiv noch weniger. SCI-Abwehrspieler Maximilian Ocker rettete einmal in höchster Not vor dem heranfliegenden Stefan Meiysel (31.). Das war’s.

Umso kälter erwischte die Ichenhauser dann die Dusche nach Wiederbeginn. Wie schon häufiger in der jüngsten Vergangenheit (vor allem beim 0:3 gegen Nördlingen gab’s hier ein paar Beispiele) leiteten sich die Gastgeber einen kleinen Abwehrschnitzer. Meisel verwertete ihn prompt; SCI-Torwart Simon Zeiser war gegen den Schuss machtlos (50.). Wieder einmal also nutzte der Kontrahent beinahe die erste Chance zum Treffer. Eine weitere Parallele zu den Begegnungen davor: Auch diesmal machte Ichenhausen nichts aus den wenigen sich bietenden Möglichkeiten. So scheiterte Daniel Dewein aus sehr aussichtsreicher Position an Torwart Frank Schmitt (52.). Und ein Kopfball von Kevin Lohr verfehlte das Ziel um Haaresbreite (81.).

Themen Folgen