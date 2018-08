vor 37 Min.

Die Weinroten sind Favoriten im Handball-Pokal Lokalsport

Die Turniere der zweiten Runde sind ausgelost. Unklar ist noch, wo gespielt wird.

In Turnierform ausgespielt wird die zweite Runde im bayerischen Handball-Pokal. Jeweils vier Mannschaften treten an, nur der Turnier-Gewinner steht nach Angaben von Spielleiter Klaus-Dieter Sahrmann in der dritten Runde. Aus Landkreis-Perspektive sind die Männer und Frauen des VfL Günzburg sowie die Männer des TSV Niederraunau noch im Rennen.

Die Bayernliga-Männer der Weinroten treffen im Halbfinale ihres Turniers auf den Bezirksoberligisten SC Unterpfaffenhofen-Germering. Der Sieger dieser Begegnung trifft später auf den Gewinner der Partie TuS Prien (Bezirksliga) – TSV Dachau 65 (Bezirksklasse). Als klassenhöchste Starter sind die Günzburger hier eindeutig favorisiert.

Halbfinal-Gegner der Niederraunauer ist die in der Bezirksliga Alpenvorland spielende HSG Isar-Loisach. Falls sich der hier sicher favorisierte Landesligist aus dem Süden des Landkreises Günzburg durchsetzt, steht das Turnier-Endspiel dann gegen den Sieger der Begegnung DJK Rohrbach (Kreisklasse) – MTV Ingolstadt (Landesliga) an.

Während die Spielorte dieser beiden Männer-Turniere noch nicht bekannt sind, wissen die Günzburgerinnen bereits, dass sie in der Sporthalle der Josef-Schwalber-Realschule in Dachau antreten werden. Im Halbfinale wartet auf den Landesligisten das Bayernliga-Team des MTV Stadeln. Falls den Weinroten die Überraschung gelingt, bestreiten sie das Finale gegen den Gewinner des Bezirksoberliga-Duells TSV Dachau 65 – HG Zirndorf II.

Die Männer-Turniere finden am Samstag, 8. September, statt. Die Frauen spielen einen Tag später um den Einzug in die dritte Runde.

Themen Folgen