vor 17 Min.

Edelmetall in Österreich

TC Donau-Lech-Iller räumt bei Austrian Open ab

Die Kampfsportler des TC Donau-Lech-Iller haben bei der international besetzten Austrian Open Taekwondo Technik erneut vorne mitgespielt. Am ersten Turniertag waren die Erwachsenen dran. Sebastian Seibold, Jonas Junghans mit Volkan Batur starteten in der Klasse Team männlich ab 18 und holten Platz drei. In der starken Paarklasse ab 18 Jahren startete Sebastian Seibold zusammen mit Sara Telatar und belegte Platz zehn.

Am zweiten Wettkampftag mit den Sportlern unter 18 konnten die Kämpfer des TC ebenfalls Edelmetall mit nach Hause bringen. Die jüngste, aber erfolgreichste Sportlerin aus dem Günzburger Team, Sabrina Sidor, die das erste Mal auf einem so großen, internationalen Turnier startete, gewann zweimal Gold. Als erstes startete sie im Team mit Jasmin Flotow und Tuong-Vi Hannah Do. Zusammen präsentierten sie zwei sehr starke Formen und gewannen Gold. Im Einzel weiblich acht bis elf Jahre gab Sabrina Sidor alles und wurde ebenfalls mit der Goldmedaille belohnt. Dafür durfte sie den Pokal für die Teamwertung des Landesverbandes Bayern (dritter Platz) mit nach Hause nehmen.

Jessica Schober, die in der Klasse 12 bis 14 Jahren startete, wollte ebenfalls nicht leer ausgehen. Zusammen mit Adina Machwirth und Ana Catalina Pohl kämpfte sich das Europameisterinnen-Team mit ihrer Bestleistung auf den ersten Platz vor und nahm ebenfalls Gold mit nach Hause. Im Paarlauf zusammen mit Leon Reich, der zwei Tage vorher noch nach Günzburg gekommen war, um mit ihr zu trainieren, belegte Schober mit präziser Technik den zweiten Platz. Im Einzel bei 26 Startern reichte es wegen einer kleinen Unsicherheit nicht für eine Medaille, aber immerhin noch für den sechsten Platz in einem sehr starken Teilnehmerfeld.

Desiree Neumann startete im Einzel in der Klasse weiblich bis 17 Jahre. In der Vorrunde und im Halbfinale lag sie auf dem zweiten Platz. Doch auch ihr blieb das Glück verwehrt, ein kleiner Wackler und schon fiel sie im Finale auf den vierten Platz bei 31 Starterinnen. (zg)

Themen Folgen