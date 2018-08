vor 47 Min.

Egger fährt aufs Podest Lokalsport

Rang drei in der Schweiz

Mountainbiker Georg Egger hat beim Swiss Bike Cup in Villars-sur-Ollon Platz drei belegt. Damit schaffte es der 23-Jährige aus Obergessertshausen erstmals in einem Rennen der direkt unter dem Weltcup angesiedelten Kategorie eins aufs Podest. Egger ging das Rennen in der französischen Schweiz offensiv an, hatte sogar eine kleine Lücke, doch noch vor Ende der ersten Runde wurde er wieder gestellt. „Ich dachte, ich probiere mal mein Glück, aber das hat nicht geklappt“, so Egger.

In der zweiten Runde verlor er den Anschluss an die Schweizer Simon Vitzthum und Matthias Stirnemann, als deren Landsmann Nicola Rohrbach an einem steilen Streckenteil vor ihm eine Lücke aufgehen ließ. Rohrbach konnte Egger dann in Runde drei von acht passieren und sich schließlich den dritten Rang sichern, 1:49 Minuten hinter Vitzthum (1:23:14).

„Der Rennverlauf hat dann gezeigt, dass ich im Anstieg schon schwächer war als die beiden vorne. Aber für mich, mit meiner Statur, ist das auf so einem Kurs mit einem langen Anstieg cool, dass ich vorne mitfahren kann“, kommentierte Egger seinen Trip in den Kanton Waadt. Der dritte Platz brachte ihm 30 Weltranglistenpunkte. Aktuell steht der 23-Jährige mit 596 Punkten auf Rang 47. (pm)

