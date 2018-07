Eigentlich abgestiegen, aber...

vor 46 Min.

Tennis: Es gibt ein Strohhälmchen für die Günzburgerinnen

Für die Günzburger Tennisspielerinnen ging es im Saisonfinale der Landesliga um den Klassenerhalt. Und die Partie beim TC Rot-Weiß Landshut lief nicht gut, denn sie war bereits nach den Einzeln beim Stand von 5:1 für die Gastgeberinnen entschieden. Anna Viola punktete mit einer sehr guten Leistung für den TCG. Christina Ruess aber unterlag knapp im Match-Tiebreak des dritten Satzes und auch die vier anderen Günzburgerinnen hatten nach starker kämpferischer Leistung am Ende das Nachsehen. Am Ende stand es 2:7. Günzburg war Vorletzter der Abschluss-Rangliste und damit – eigentlich – abgestiegen.

Doch wie bereits ein Jahr vorher gibt es ein Strohhälmchen, an das sich die Günzburgerinnen klammern können. Ein Vorletzter kann nämlich in der Liga bleiben, wenn aus oberen Ligen keine Mannschaft in dieselbe Spielgruppe absteigt. Und in dieser Hinsicht, betont Vereinschef Peter Dirlmeier, „sieht es im Moment ganz gut aus für uns.“

Landesliga-Vorletzter sind auch die Günzburger Tennis-Herren 40. Sie kassierten im Saisonfinale beim Tabellenzweiten TC Eichenau ein 0:9. Lediglich Dariusz Janczycki konnte seinen Gegner bis in den Match-Tiebreak zwingen, in dem er dann unglücklich unterlag. Auch für die Männer 40 gibt es nun das Hintertürchen „Wer kommt von oben runter?“ – Geduld ist also gefragt.

Auch die Männer aus Günzburg sind am Saisonende Vorletzter. Sie hoffen nun, irgendwie in der Bezirksklasse 1 zu bleiben. Zum abschließenden Spiel beim TC Bad Wörishofen II traten die TCG-Männer nicht an. (zg, ica)

