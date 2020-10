vor 23 Min.

Eigentlich ein typisches 0:0-Spiel

SC Ichenhausen verliert in Gilching

Mit einem Punkt hätte der SC Ichenhauen nach diesem Spiel der Fußball-Landesliga Südwest gut leben können. Nun darf niemand den Königsblauen vorwerfen, sie hätten beim TSV Gilching/Argelsried regelrecht auf die Nullnummer gespielt. Doch je näher die Partie ihrem Ende entgegen spazierte, desto mehr schien sich die Mannschaft von Trainer Oliver Unsöld mit dem Resultat anzufreunden. Es war eben ein typisches 0:0-Spiel. Bis in die 93. Minute. Da nämlich verursachten die Ichenhauser unnötigerweise einen Freistoß. Der Ball flog in schöner Kurve in den Strafraum, Lucas Häusler brachte die Stirn dran und es stand 1:0 für die Oberbayern. Schiedsrichter Assad Nouhoum, übrigens bester Mann auf dem Platz, pfiff die Begegnung erst gar nicht mehr an und die Königsblauen trotteten mit hängenden Köpfen in die Kabine.

Zuvor hatte wenig, eigentlich nichts dafür gesprochen, dass Gilching diese Partie gewinnen könnte. Die Gäste wirkten engagierter. Sie waren auf allerdings gut überschaubarem Niveau auch spielstärker. Und sie besaßen bereits in der ersten Halbzeit die besseren der insgesamt wenigen Chancen. So konnte Kilian Kustermann eine schöne Vorarbeit von Tim Dopfer nicht verwerten. Yannick Maurer scheiterte auf Zuspiel von Ugur Kiral am toll parierenden Gilchinger Torwart Felix Ruml. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste aus Schwaben dem Führungstor näher als die Oberbayern. Marco Schlittmeier schoss aus 22 Metern über den Querbalken, Pierre Heckelmüller prüfte den Schlussmann mit einem Versuch aus 20 Metern.

Die Gastgeber machten sich erst gegen Ende erkennbar ans Werk, die Nullnummer zu vermeiden. Tatsächlich ergaben sich zwei Gelegenheiten für Murat Ersoy. Einmal rettete Feldspieler Tim Dopfer für die Königsblauen, dann war Torhüter Liridon Rrecaj zur Stelle. So richtig in der Luft lag der Heimsieg aber auch in dieser stärksten Phase der Gastgeber nie.

Bis zur dritten Minute der Nachspielzeit. (ica)

TSV Gilching-Argelsried Ruml, König, Freinecker, Hölzl (81. Engelhardt), Brand, Ruml (53. Fauth), Kraus (64. Häusler), Meißner, Rodenwald, Ersoy, Huber (81. Baran)

SC Ichenhausen Rrecaj, Strohhofer, Schlittmeier, Ocker, Dopfer, Malheiro (76. Staron), Breskott (84. Lynch), Heckelmüller, Maurer, Kiral (82. Nickel), Kustermann

Schiedsrichter Nouhoum (Oberweikertshofen)

Zuschauer 90

Tor 1:0 Häusler (90.+3)

