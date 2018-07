vor 22 Min.

Ein Freudentag für den Fußball Lokalsport

Wie Teilnehmer und Gäste in Mindelzell die Schwaben-Qualifikation im Erdinger-Cup erleben

Von Uli Anhofer

FC Kempten, SV Holzkirchen und FC Viktoria Buxheim bei den Männern sowie FC Augsburg bei den Frauen haben sich beim Bezirksfinale um den Erdinger Meister-Cup in Mindelzell durchgesetzt. Sie alle sind für das Landesfinale am kommenden Sonntag, 8. Juli 2018, in Roth qualifiziert. Neben diesen vier Teams konnten der FC Kempten II (Männer) und die SG Biberbach (Frauen) das Ticket für die Endrunde über den Fußball-Geschicklichkeitsparcours mit Torwandschießen, Jonglieren und Schuss-Geschwindigkeitsmessung lösen.

Die drei Teilnehmer aus dem Landkreis Günzburg überstanden die Vorrunde nicht. Der Trainer der SG Ellzee II/Wattenweiler, Stefan Merk, deutete aber gleich das Tagesmotto „Freude am Fußball“ an, indem er sagte: „Wir haben trotz unseres frühen Ausscheidens viel Spaß gehabt.“ Die SG, die nach der abgelaufenen Saison den Titel in der A-Klasse West 2 geholt hatte, wollte natürlich das Prestigeduell gegen den SV Neuburg (Meister der A-Klasse West 1) nicht verlieren. Doch dieses Unterfangen ging schief. Die Neuburger konnten die Partie 1:0 für sich entscheiden. Aber auch dieser Sieg nützte der Mannschaft um Trainer Daniel Scheppach nichts. Der sagte nach dem Aus in der Vorrunde: „Wir sind das Turnier sehr ernsthaft angegangen und haben beinahe unsere komplette erste Mannschaft aufgeboten. Doch gegen die klassenhöheren Vereine hat man gesehen, dass sie schon fitter und auch cleverer sind.“ Ebenfalls früh zu Ende war das Turnier für die SpVgg Wiesenbach. Der Kreisklasse-Meister mit Trainer Andi Hofmann sah das Turnier als Trainingseinheit. „Aber trotzdem wollten wir Spaß haben und erfolgreich sein“, so der Coach. Etwas enttäuscht war Hofmann über die wenigen Zuschauer, die sich zum Turnier der schwäbischen Fußball-Meister auf dem Sportgelände des SV Mindelzell verloren.

Die Trainer der drei teilnehmenden Landkreis-Teams waren voll des Lobes für die Organisation des Erdinger Meister-Cups. Auch Rainer Zeiser, der als Spielleiter für den sportlichen Ablauf des Turniers verantwortlich war, fand nur positive Worte: „Es war alles hervorragend organisiert, die Plätze waren ganz toll hergerichtet und die Zusammenarbeit mit dem SV Mindelzell, der BFV-Service GmbH und der Brauerei Erdinger als Hauptsponsor war einmalig.“ Dem Funktionär gefiel außerdem die faire Umgangsweise der Akteure untereinander. „Wenn es in den Punktrunden ebenso anständig zuginge, hätten die Sportgerichte nur noch sehr wenig zu tun“, urteilte Zeiser.

Clara Mott von Erdinger Weißbräu ist für die Organisation des Meister-Cups 2018 verantwortlich. Am Freitagabend kam das Team der Brauerei in Mindelzell an und war überrascht. „Es waren viele Helfer da, die sehr professionell vorgegangen sind. Uns haben sowohl die Vorbereitung als auch der Turniertag sehr viel Spaß gemacht.“ Man habe gemerkt, dass die Mindelzeller schon einige solcher Veranstaltungen organisiert haben. Mott spielte dabei auf die Organisation von Laufveranstaltungen oder des Sternstunden-Fußballspiels gegen den FC Bayern München vor einigen Jahren an.

Etwa 50 Helfer des Vereins waren nach Angabe von Mindelzells Fußball-Abteilungsleiter Michael Miller im Einsatz. „Am Mittwoch haben wir begonnen, die Plätze herzurichten. Am Freitag haben wir dann das Zelt aufgebaut und mit dem Team von Erdinger zusammen die restlichen Vorbereitungen getroffen“, berichtete der Funktionär. Der Mindelzeller Spartenchef freute sich über ein gelungenes Turnier ohne schwerwiegende Verletzungen oder unliebsame Ereignisse. Miller: „Es hat Spaß gemacht. Auch die Zusammenarbeit mit BFV und Erdinger war top.“

