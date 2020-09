vor 36 Min.

Ein Jubelschrei und dreimal Medaillenglanz

Sportler aus dem Landkreis Günzburg überzeugen auf bayerischer Ebene

Um Medaillen kämpfen: Mit diesem Vorsatz sind sechs Leichtathleten aus dem LAZ Kreis Günzburg bei den bayerischen Meisterschaften für Männer und Frauen sowie für die Altersklassen U20 und U18 angetreten. Tatsächlich erreichten alle bei lausigem Wetter im Sepp-Brenninger-Stadion in Erding ihre persönlichen Ziele. Einmal Silber und zweimal Bronze sprangen heraus und Trainerin Ursula Schreinert bezeichnete die Titelkämpfe in ihrem Rückblick deshalb zu Recht als „für das LAZ gelungen“.

Bei den Männern wollte Patrick Fischer ( Thannhausen) endlich einmal das A-Finale über 100 Meter erreichen. Dass dies in seinem Leistungsbereich liegt, bewies er eine Woche zuvor mit seiner Zeit von 11,08 Sekunden bei den schwäbischen Meisterschaften. Im Vorlauf erreichte er nun 11,24 Sekunden und zog als Siebter in den Endlauf ein. Nach einem sehr guten Start spürte er nach etwa 60 Metern einen Schmerz in der Wade und konnte nicht mehr voll gegenhalten. Seine Zeit von 11,69 Sekunden und der siebte Platz sind deshalb wenig aussagekräftig; Freude und Enttäuschung lagen bei Fischer dicht zusammen. Jonas Hügen (LAC Quelle Fürth) siegte in 10,72 Sekunden.

Im Dreisprung der U20-Frauen kämpften sieben Teilnehmerinnen um die Medaillen. Mittendrin Maria Zanker, die sich mit 10,11 Metern im vierten Versuch zwischenzeitlich auf den dritten Platz schob. Dann kam der für sie bereits verflixte sechste Durchgang (hier verlor sie vor zwei Jahren Gold und wurde nur Vierte). Auch diesmal wurde sie zunächst vom Podest gestoßen. Aber sie konnte sich noch einmal steigern. Bei ihrer Landung entfuhr Trainerin Schreinert ein Jubelschrei und tatsächlich: 10,34 Meter bedeuteten Platz drei. Es gewann Romy Fischer (TSV 1860 Rosenheim) mit 11,07 Metern.

Philipp Nickmann (Jettingen) eröffnete den Wettkampf im Dreisprung der Altersklasse U18 prächtig, indem er seine Bestleistung von 11,35 Metern exakt bestätigte. Anschließend überbot er diese Weite trotz teilweise starken Gegenwinds dreimal, um sich mit einem Satz auf 11,50 Meter im fünften Durchgang die Silbermedaille zu sichern. Die Konkurrenz mit drei Teilnehmern gewann Sebastian Kottmann (LG Stadtwerke München) mit 12,76 Metern.

Die 4x100-Meter-Staffel der U18-Junioren trat mit Markus Fischer, Lukas Pfeiffer (beide Krumbach), Fabian Nickmann und Philipp Nickmann (beide Jettingen) an und wusste schon vor dem Start, dass sie sich steigern musste, um in den Medaillenbereich zu kommen. Der Start und die Wechsel klappten; zum Lohn gab’s in 46,44 Sekunden eine Bestleistung für dieses Quartett und die verdiente Bronzemedaille unter fünf Staffeln. Die LG Stadtwerke München holten in 45,65 Sekunden den Titel. (zg)

Themen folgen