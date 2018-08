vor 44 Min.

Ein Scharbatke reicht für Thannhausen Lokalsport

Der Ehekircher trifft beim 8:3 gegen den Aufsteiger fünf Mal. Dabei sah es zwischenzeitlich gar nicht so übel aus für die Gäste. Brugger erzielt alle TSG-Tore

Gewiss, als Aufsteiger hat man im Mannschaftssport normalerweise andere Prioritäten, als ausgerechnet im Gastspiel beim Spitzenreiter zu brillieren. In sofern scheint es gar nicht weiter tragisch, dass die Fußballer der TSG Thannhausen gestern beim FC Ehekirchen verloren haben. Aber acht Stück! 23 Gegentreffer in jetzt vier Partien! Es wird allerhöchste Zeit, dass sich die Thannhauser an das deutlich höhere Spieltempo und auch die andere, bei aller Fairness rauere Gangart in der Bezirksliga Nord gewöhnen.

Beim 3:8 sind sie gestern freilich nicht nur an sich selbst gescheitert. Der Gastgeber erwischte vor 300 Zuschauern einen Sommer-Sonne-Sahnetag. Vor allem Fabian Scharbatke präsentierte sich in wunderbarer Verfassung. Immer wieder schön eingesetzt von seinen Teamkollegen, teilweise aber auch ganz allein unterwegs, erzielte er satte fünf Treffer. Mit drei Toren (15., 22., 40.) war er am 4:1-Halbzeitstand beteiligt, zwei weitere erzielte er in einer Phase, als die Gäste trotz des scheinbar klaren Rückstands ein wenig Hoffnung nippten. Denn die Thannhauser zeigten phasenweise durchaus, dass sie in der Bezirksliga bestehen können, wenn es mal gut läuft. So erzielte Andreas Brugger gleich in der ersten Spielminute das 0:1. Später, als die Gastgeber im Gefühl des sicheren Sieges auch nachließen, war er zwei weitere Male erfolgreich (74. und 78.). Urplötzlich stand es nur noch 5:3. Doch dann kehrte Scharbatke wieder in die Torjäger-Spur zurück, krönte seine Darbietung mit Treffern in der 80. und 89. Minute. Die weitren Tore für die Gastgeber erzielten Julian Hollinger (31. und 54.) sowie Matthias Rutkowski (90.). (ica)

TSG Thannhausen Mema (17. Hakin) – Grmaca, Abuska, Stempfle (61. Hoti), Rrezja, Berisha, Brugger, Yildiz, Yilmaz, Cam, Haboubi

