vor 6 Min.

Ein Wiedersehen mit Anna Korakaki

Heimkampf des SV Waldkirch steigt am 30. November/1. Dezember

Allzu oft kommt es nicht vor, dass sich Weltklasse-Sportler im Landkreis Günzburg messen. Allein deshalb sollten sich alle Sportfreunde in der Region den 30. November und 1. Dezember dick im Kalender anstreichen. An diesem Wochenende ist der SV Waldkirch Gastgeber für die Asse der Luftpistole-Bundesliga. Manager Peter Weigelt ist sehr zufrieden mit dieser Ansetzung. „Das war unser Wunschtermin“, sagt er.

Zu Gast beim amtierenden Champion der Gruppe Süd sind die Konkurrenten SV Kelheim-Gmünd, SSG Quelle Fürth, KKS Hambrücken, SV Altheim Waldhausen und FSG Hilpoltstein. Waldkirch tritt am ersten Wettkampftag ab 18 Uhr gegen Hambrücken an, am zweiten Tag heißt der Gegner ab 13 Uhr Kelheim-Gmünd.

Für die Schützen-Fans gibt es dann auch ein Wiedersehen mit der Griechin Anna Korakaki. Die Olympiasiegerin von 2016 will sich nach einem Jahr Bundesliga-Pause diesmal wieder stark im Waldkircher Team einbringen. Laut Weigelt wird sie neben dem Heimwettkampf auch die beiden Bundesliga-Termine im Oktober sowie – falls sich die Schwaben erneut qualifizieren – die Endrunde in Rotenburg/Fulda für den SV absolvieren. Im November schießt der Serbe Dimitrije Grgic für Waldkirch, den Termin im Januar will die Polin Klaudia Bres wahrnehmen. Immer am Start sind natürlich die einheimischen Stammkräfte. (ica)

Themen Folgen