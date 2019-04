00:02 Uhr

Ein bisschen Wehmut und ein Gegner zum Warmwerfen

Die Günzburgerinnen scheinen für die Relegation zur Bayernliga bestens gewappnet

Mit einem ungefährdeten 37:17 (17:8)-Sieg gegen den SV Obertraubling haben sich die Handballerinnen des VfL Günzburg für diese Punkterunde der Landesliga Nord von ihrem Heim-Publikum verabschiedet. Nach dem abschließenden Saisonspiel am kommenden Sonntag in Mainfranken steht dann am 19. Mai (Anspiel in der Rebayhalle ist um 17 Uhr) das erste Relegationsspiel zur Bayernliga an. Der Gegner steht inzwischen fest: Tabellenzweiter in der Landesliga-Gruppe Süd wurde der SV München Laim.

Vor dem Anpfiff gab es Blumen und ein kleines Abschiedsgeschenk für zwei verdiente Personen, die in Zukunft zwar dem Verein erhalten bleiben, aber ein wenig kürzer treten wollen: Judith Deutschenbauer spielte bereits im vergangenen Sommer mit den Gedanken, ihre Karriere in der zweiten Mannschaft ausklingen zu lassen. Dann erklärte sie sich aber bereit, den jungen Nachwuchsspielerinnen zur Seite zu stehen. Im VfL-Lager war man sehr froh über diese Entscheidung. Mit ihrer Erfahrung in Angriff und Abwehr hatte sie zweifellos großen Teil an der Vizemeisterschaft. Betreuerin Renate Schildwächter war über Jahre die gute Seele der Günzburger Damenmannschaft und sorgte beim Team und drumherum für die perfekte Spielorganisation.

Trotz der Ehrungen und des sicheren zweiten Platzes in der Tabelle wollte das VfL-Team nicht lockerlassen. Für den Gegner aus der Oberpfalz ging es um Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Allerdings war nach zehn Minuten beim Spielstand von 6:2 bereits eine eindeutige Tendenz zu erkennen. Selina Schlund im Günzburger Tor entschärfte zahlreiche Bälle, die Abwehr arbeitete aggressiv offensiv und im Angriff flog der Ball wie gewohnt. Nach 15 Minuten wurden alle verbliebenen Bankspielerinnen ins Rennen geschickt. Das erfolgreiche Torewerfen ging unvermindert weiter. Über 11:3 ging es mit 17:8 in die Pause – die Frage nach dem Sieger war längst beantwortet. In Halbzeit zwei legte der VfL-Express sogar noch eine Schippe drauf, setzte alle Positionen gekonnt ein und siegte sehr souverän. (zg)

VfL Günzburg Schlund, Gremmelspacher; Götz (8), Harder (5), Kubasta (2), Leis (1), Stoll (5/1), Sperandio (2), Kovàcs (3), Jahn (4/3), Porkert (6), Deutschenbauer (1)

Themen Folgen