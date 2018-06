vor 34 Min.

Eine Talentschau mit höchstem Erinnerungswert Lokalsport

Was das international besetzte Junioren-Fußballturnier so großartig macht.

Am Wochenende 2./3. Juni wird auf dem Sportgelände des SV Neuburg wieder Juniorenfußball auf hohem Niveau geboten. Zum neunten Mal steigt dort der mit Mannschaften aus dem In- und Ausland besetzte SC24.com-Cup. Dabei sein werden unter anderem die U11-Kicker des deutschen Meisters FC Bayern München, des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Nürnberg und des Champions-League-Starters TSG 1899 Hoffenheim. Dazu gesellen sich aus Österreich Rapid Wien, aus der Schweiz der FC Zürich und aus Tschechien Viktoria Pilsen.

Turnierorganisator Jürgen Dopfer verspricht zum wiederholten Mal eine großartige Talentschau. Er erinnert sich: „Mit Alexander Nitzl vom FC Bayern oder Maurice Malone vom FC Augsburg haben bereits zwei Spieler auf dem Neuburger Sportplatz gekickt, die inzwischen auf dem Sprung ganz nach oben sind.“ Nitzl wurde beim deutschen Fußballmeister ausgebildet, absolvierte bereits 17 U17-Länderspiele und ein U18-Länderspiel. Ab Juli steht er in Hoffenheim unter Vertrag. Malone ist auf dem besten Weg, es in den Kader des FC Augsburg zu schaffen. Er spielt in der A-Junioren-Bundesliga und hat bereits einen Vertrag bis 2020 in der Tasche. Ob sich die beiden Talente an ihre Auftritte in Neuburg erinnern? Dopfer ist sich sicher: „Die Spieler schätzen die Atmosphäre, die vielen Besucher, das gemeinsame Erlebnis und die Unterkunft.“

Die Kinder der teilnehmenden Bundesliga-Mannschaften werden bei Gasteltern der teilnehmenden Mannschaften aus Mindelzell, Krumbach, Breitenthal, Ellzee, Wattenweiler und Neuburg untergebracht.

Das Turnier besteht aus zwei selbstständigen Spieltagen. Während am Samstag der offizielle Sieger des Internationalen SC24.com-Cup ausgespielt wird, folgt am Sonntag der Leistungsvergleich für E-Junioren. Der Anpfiff für das Turnier am Samstag erfolgt um 10 Uhr, die Finalspiele beginnen gegen 16.45 Uhr, das Endspiel wird etwa um 17.45 Uhr ausgetragen. Am Sonntag starten die Kicker um 9.30 Uhr, die Endrunde beginnt gegen 12.30 Uhr.

