vor 4 Min.

Einsatz wird belohnt

Gemischte Gefühle in Kötz

Gemischte Gefühle nehmen die Volleyballerinnen des VfL Großkötz aus dem Bezirksliga-Spieltag in eigener Halle mit. Dem TSV Schwabmünchen unterlagen sie 0:3 (22:25, 17:25, 21:25), den TV Bad Grönenbach schlugen sie 3:1 (25:10, 21:25, 25:16, 26:24).

Nach elf Wochen Spielpause fühlte sich der erste Auftritt an wie ein Saisonstart. Entsprechend hoch war die Motivation. Zudem standen zwei völlig unbekannte Gegner auf dem Programm. Doch trotz einer starken Leistung reichte es gegen Schwabmünchen nicht einmal zu einem Satzgewinn. Die Kötzerinnen leisteten sich vor allem zu viele Aufschlagfehler.

Fast zu leicht lief es dagegen im ersten Satz gegen Bad Grönenbach. Doch so einfach ging es nicht weiter, im zweiten Satz wachten die TV-Mädels auf und hielten gut dagegen. Belohnt wurden sie dafür mit dem Satzgewinn. Doch dieses Heimspiel wollten die Kötzerinnen unbedingt gewinnen. Konsequent und mit großem Krafteinsatz zeigten die Kötzer Mädels in Satz drei und vier, was sie draufhaben. Der Einsatz wurde belohnt. (zg)

Themen folgen