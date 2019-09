00:03 Uhr

Eiskalt abserviert

Aufsteiger Günzburg verliert 1:5

Steffen Hasenfus war bedient. „Mit so einer Leistung beziehungsweise Einstellung haben wir uns keinen Punkt verdient“, kommentierte der sportliche Leiter des Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg den Auftritt des Teams beim TSV Nördlingen II. Das 1:5 (0:2) warf das zuvor aufstrebende Kellerkind wieder tief in den Tabellenkeller zurück.

Intensiv nachdenken müssen Spieler wie Verantwortliche des Aufsteigers vor allem über die Gegentor-Flut: Mit 27 Einschlägen nach neun Partien ist der FC in dieser Rangliste wie in der Liga-Tabelle Vorletzter. Noch schlechter steht nur der SV Holzkirchen da – aber der ist bei aller Wertschätzung bislang auch nicht konkurrenzfähig.

Die Rieser waren bereits in der ersten halben Stunde spielbestimmend, doch noch ohne Durchschlagskraft im Angriff. Die insgesamt harmlosen Gäste kamen in dieser Phase ebenfalls nur zu einer Halbchance. Bereits in der 29. Minute deutete sich die Führung an, doch der Kopfball von Simon Gruber flog knapp über das Tor. In der 31. Minute fiel dann das 1:0, als Stefan Mayer eine Flanke von Luka Pesut einköpfte. Dieses Tor diente als Blaupause für das 2:0, denn wieder kam Pesut zum Flanken, doch diesmal beförderte Mayer die Kugel mit dem linken Fuß aus drei Metern über die Linie (37.). Gruber mit einem Linksschuss und Simon Lösch hatten noch vor dem Halbzeitpfiff weitere Abschlüsse.

Die beste Günzburger Chance gab’s fünf Minuten nach Wiederanpfiff, als zunächst Barbaro Casamayor-Bell die Latte anvisierte und dann Steffen Benke den Abpraller aus vier Metern über das Tor setzte. Auf der anderen Seite schoss Pesut nach einem Zuspiel von Genrich Morasch über das Tor (53.). In der 63. Minute machte es Mayer besser, als er nach Vorarbeit von Gruber auf 3:0 erhöhte. Mayer hatte nach Vorlagen von Gruber und Maximilian Wieser sogar sein viertes Tor auf dem Fuß. Das 4:0 erzielte jedoch Gruber in der 72. Minute. Mit einem herrlichen Solo hatte Wieser für den Torschützen aufgelegt. Zehn Minuten später folgte das 5:0 durch eine gelungene Einzelaktion von Gruber. In der 87. Minute setzte sich Günzburgs Andreas Nerdinger gegen Tim Reule durch und schloss überlegt ab. FC-Spielertrainer Christoph Bronnhuber hatte danach noch die Chance zum zweiten Gästetreffer. (jais, ica)

TSV Nördlingen II Dorschky; Hof, Reule, Morasch (ab 80. Modra), Lösch, Knöpfle, Mario Taglieber, Gruber, Wieser, Stefan Mayer (ab 70. Lechner), Pesut (ab 77. Tim Meyer)

FC Günzburg Kuchenbaur; Chessa, Megyes, Bandlow (78. Mieß), Benke (55. Nerdinger), Bronnhuber, Hepp, Deibler, Nolde, Bergmair, Casamayor-Bell (68. Kelmendi)

Schiedsrichter Hägele (SpVgg Joshofen-Bergheim, Gruppe Neuburg)

Tore 1:0, 2:0, 3:0 Mayer (31., 37., 63.), 4:0, 5:0 Gruber (72., 82.), 5:1 Nerdinger (87.)

Zuschauer 80

