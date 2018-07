vor 36 Min.

Eleganz im Sattel

Da hatten die Richter wenig zu meckern: Laetitia Bühler (RSG Edelstetten) und Faerytale belegten in der M*-Dressur am Samstag (unser Foto) Platz zwei. Einen Tag später, erneut in einer M*-Prüfung, siegte das Paar sogar.

Eine Reiterin aus dem südlichen Landkreis Günzburg siegt beim Turnier in Jettingen.

Heiß war’s, doch Pferde und Reiterinnen waren motiviert und zeigten beim Dressurturnier des RFV Jettingen einige tolle Vorstellungen. Die große Siegerin des Wochenendes war Laetitia Bühler (RSG Edelstetten): In den beiden sportlich anspruchsvollsten der insgesamt acht Prüfungen (jeweils eine Dressur der Klasse M*) belegte sie auf dem zwölfjährigen Bayern-Hengst Faerytale einmal den zweiten und einmal den ersten Platz.

Die Rahmenbedingungen in der schattigen Vorbereitungshalle und auf dem neuen Bodenbelag des Prüfungsplatzes waren hervorragend, sodass die Organisatoren des gastgebenden Vereins viel Lob ernteten. Auch einige reitsportbegeisterte Zuschauer waren vor Ort und zeigten sich äußerst angetan von der Atmosphäre.

Für den RFV Jettingen sprangen einige beachtliche Resultate heraus. In kleineren Prüfungen gab’s sogar zwei Siege zu feiern: Anna Kutter gewann auf Ceks den Dressur-Wettbewerb und Charlotte Fink setzte sich auf Rocky in der ersten Abteilung des Reiter-Wettbewerbs durch.

Am kommenden Wochenende findet als zweiter Teil der Jettinger Reitertage das Springturnier statt. Die Jungpferdeprüfungen beginnen am Samstag und am Sonntag bereits um 8 Uhr. Die beiden Springprüfungen der mittelschweren Klasse starten am 4. August um 16.30 Uhr und zum Finale am 5. August um 15.30 Uhr.

