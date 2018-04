06:30 Uhr

Endspurt in der Fünf-Zonen-Liga Lokalsport

Was für die Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg in der laufenden Runde noch drin ist – und was nicht.

Von Christoph Dizenta

Langsam, aber sicher biegt die Fußball-Kreisliga West auf die Zielgerade der Saison 2017/2018 ein. Die nach diversen Nachholspielen inzwischen einigermaßen gerade gerückte Tabelle lässt sich aus Sicht der acht heimischen Vereine in fünf Teilbereiche aufteilen.

Der Gejagte

Ganz ohne Zweifel bringt sich die TSG Thannhausen nach Jahren, in denen es eher bergab ging, nun wieder für höhere Aufgaben in Stellung. Neun Punkte Vorsprung auf die Verfolger lassen die Tür Richtung Bezirksliga schon ein ganzes Stück offen stehen. Doch dass man das Fell des Bären erst verteilen kann, wenn er erlegt ist, weiß Abteilungsleiter Tobias Klein. Er feiert erst, wenn rechnerisch alles in trockenen Tüchern ist. Ein Meilenstein dabei könnte die Partie am Sonntag werden. In Wattenweiler trifft der Spitzenreiter auf einen der stärksten Konkurrenten, die SpVgg Ellzee. Sollte auch hier ein Dreier eingefahren werden, dürfen sich die Thannhauser zumindest schon mal nach Einkaufsmöglichkeiten für den Aufstiegssekt umsehen.

Die Verfolger

Wer hätte das gedacht zu Beginn der Spielzeit. Anwärter auf den Relegationsplatz und – wenn auch nur mit geringen Chancen versehen – sogar noch auf die Meisterschaft sind vier respektive fünf Spieltage vor Schluss die SpVgg Ellzee und die SG Reisensburg-Leinheim. Dabei leistete vor allem die SG in den vergangenen 17 Tagen Gewaltiges. Sechs Punktspiele standen für die Aust-Schützlinge auf dem Programm. Ein Pensum, bei dem selbst Profis ins Stöhnen gekommen wären. Das nächste Spiel steigt nun zu Hause gegen Haunsheim. Sicher ein schlagbarer Gegner. Aber die Frage wird sich eben stellen, wie hoch der Kräfteverschleiß war. Ellzee dagegen erwartet Spitzenreiter Thannhausen zum Schlager. Aus Sicht der Gastgeber wichtig wird sein, wie die Mannschaft die Aufstiegsfeier des frisch gebackenen A-Klassen-Meisters SG Ellzee II/Wattenweiler überstanden hat. Außerdem brennt die Frage, ob Tobias Holdenrieder am Sonntag auflaufen kann. Er laboriert an einer schmerzhaften Knieverletzung und sein Einsatz scheint mehr als fraglich.

Die Entspannten

Für zwei weitere Vereine geht es für den Rest der Saison nur noch um die sprichwörtliche goldene Ananas. Der SV Waldstetten wie auch der VfR Jettingen belegen solide Positionen im Mittelfeld der Tabelle; nach oben und nach unten geht nichts mehr. Dabei verspielten beide Mannschaften in der vergangenen Woche leichtfertig ihre bis dahin durchaus vorhandenen Chancen, doch noch oben angreifen zu können. Wichtig wird sein, wie sich diese Teams in der Endphase der Runde präsentieren – beide können in Sachen Auf- und Abstieg noch das Zünglein an der Waage darstellen.

Die Gefährdeten

Bei acht Punkten Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz scheinen der FC Günzburg und der SV Mindelzell ziemlich gesichert. Doch der Schein könnte trügen. Günzburg hat mit Altenmünster und Thannhausen noch zwei ganz schwere Brocken vor der Brust und wenn in den kommenden Tagen alles dumm läuft, könnte der Vorsprung auf Aislingen plötzlich nur noch zwei Punkte betragen. Zur Beruhigung der gesamten Situation könnte der SV Mindelzell beitragen – sofern er am Sonntag eben jenen SV Aislingen schlägt. Doch gerade bei den Zellern kann man nie sicher sein, wie sie im Moment drauf sind. Und bei einer Niederlage in Aislingen wird es für den SVM gleich wieder brandgefährlich.

Der Abgeschlagene

Selbst die größten Optimisten glauben inzwischen nicht mehr daran, dass der TSV Burgau nächste Saison noch in der Kreisliga spielen wird. Zu schwach waren die Leistungen der Mannschaft über die gesamte Spielzeit, zu viel Unruhe gab’s im Umfeld. Möchten sich die Markgräfler wenigstens noch ein Fünkchen Hoffnung erhalten, muss am Sonntag im Derby auf heimischem Geläuf ein Sieg gegen den VfR Jettingen her. Sollte der ausbleiben, hilft wahrscheinlich nicht mal mehr ein Fußball-Wunder.

Die Spiele am Sonntag, 29. April 2018: SpVgg Ellzee - TSG Thannhausen, TSV Burgau - VfR Jettingen, SC Altenmünster - FC Günzburg, SG Reisensburg-Leinheim - TSV Haunsheim, SV Aislingen - SV Mindelzell (alle 15 Uhr), SV Waldstetten - SV Holzheim (6 Uhr)

Themen Folgen