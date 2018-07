Erfolgshungrig, dynamisch, souverän

vor 47 Min.

Wie Ichenhausen zum zweiten Sieg in Folge kommt. Zwei Neuzugänge treffen gegen Geretsried, ein Spieler sieht Gelb-Rot.

Von Jan Kubica

Brücklesfest-Zeit ist Gewinner-Zeit für den SC Ichenhausen. Das ist seit Jahren ungeschriebenes Gesetz und das klappte auch diesmal. Der heimische Fußball-Landesligist holte am Samstag drei sehr wichtige Punkte gegen TuS Geretsried. Zwei Neuzugänge waren vor 150 Augenzeugen die Torschützen zum 3:0 (1:0), das den Spielverlauf auch korrekt spiegelte.

Dass die Gäste zu den Favoriten für einen Platz im oberen Tabellendrittel zählen, konnten sie im Hindenburgpark nie unterstreichen. Zu gut eingestellt waren die Königsblauen, zu erfolgshungrig. Fußball-Denkmal Stefan Selig, der den urlaubenden Coach Oliver Unsöld auf der Ichenhauser Trainerbank vertrat, erlebte einen nervenschonenden Nachmittag. Er selbst agierte, wie er es früher im Mittelfeld getan hatte: umsichtig, souverän, gelassen. Am Ende zeigte er sich „sehr zufrieden“ mit dem Nachmittag.

Der begann aus Sicht der Platzherren schon gut, als sich Janick Reitz die erste dicke Chance bot, doch TuS-Schlussmann Sebiastian Untch klärte (11.). Kurz danach meldeten sich auch die Oberbayern offensiv an. Zunächst verfehlte Johann Latanski das Ziel mit einem Freistoß aus 20 Metern knapp, dann zeichnete sich SCI-Torwart Liridon Rrecaj aus, indem er gegen Lukas Kellner gedankenschnell mit dem Fuß klärte.

Die nächsten heißen Szenen gab’s dann wieder auf der anderen Seite des Platzes zu bestaunen. Der SCI-Anhang im Publikum jubelte bereits, als Stefan Strohhofer nach einer Ecke von Reitz zum Kopfball kam; der Ball strich messerscharf über den Querbalken (24.). Das erlösende 1:0 glückte den Königsblauen dann elf Minuten später – und es war ein bisschen kurios: Der TuS-Torwart unterlief eine Flanke von Marco Boyer, alle anderen Geretsrieder Defensivspieler kamen auch nicht dran und so landete die Kugel unberührt im Netz. Kilian Kustermann hätte den Vorsprung mit dem Halbzeitpfiff noch komfortabler gestalten können, aber er verfehlte das Ziel nach einem weiteren präzise hereingeschlagenen Eckball von Reitz knapp.

Doch die Vorentscheidung war nur aufgeschoben. Kurz nach Wiederbeginn staubte Boyer aus sechs Metern Torentfernung zum 2:0 ab. Anschließend wollte Geretsried mehr Druck erzeugen, abgesehen von einer richtig guten Gelegenheit Mitte der zweiten Halbzeit entsprang den Bemühungen aber nichts Prickelndes. Erneut Latanski vergab die Gelegenheit.

Ins Tor trafen nur die Ichenhauser – und das selbst in Unterzahl, denn Marco Schlittmeier kassierte in der 82. Minute wegen wiederholter Vergehen Gelb-Rot. Der aus Polen in die Region gezogene Mateusz Staron schob den Ball wenige Augenblicke nach einer Einwechslung ins leere Tor, nachdem ein paar Geretsrieder „Nimm ihn du, ich hab ihn sicher“ gespielt hatten.

