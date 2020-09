vor 51 Min.

Es muss besser werden

Was sich Bubesheim vornimmt

Jedes Spiel ist enorm wichtig, aber dieses ist wichtiger als andere. Das gilt zum einen, weil der Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim zum Liga-Neustart am vergangenen Sonntag eine in allen Belangen schwache Vorstellung gezeigt und in Wertingen verloren hat. Und es gilt zum anderen, weil jeder weitere Ausrutscher auf dem Weg zum Titel den Rest der Punkte-Füllung aus dem Polster saugen würde. Und ausgerechnet jetzt – präzise formuliert, am Sonntag ab 15 Uhr – geht es gegen den TSV Rain II.

Die Gäste stehen zwar sehr tief in der Tabelle und entsprechend unter Druck, aber sie haben den unschätzbaren Vorteil, dass sie als Überbau einen Regionalliga-Kader besitzen, der momentan nichts Ernsthaftes zu tun hat. Vermutlich werden die Rainer ihr Bezirksliga-Team also enorm verstärken. Das haben sie in der Vergangenheit schon öfter so gemacht und das ist auch ihr gutes Recht. Leichter macht es die Aufgabe für Bubesheim wohl nicht.

Oder doch? Den Bubesheimern liegen Kontrahenten, die den gepflegten Ball spielen, normalerweise gut. Doch sie müssen zu allererst auf sich selbst schauen, fordert Abteilungsleiter Karl Dirr: „Für uns ist das A und O, dass jeder Einzelne seine Leistung auf dem Platz bringt.“ Das bedeutet zuerst einmal, dass die Bubesheimer im Vergleich zur Partie in Wertingen ihre Passgenauigkeit erhöhen und spielerisch mindestens eine Scheibe drauflegen müssen. Falls der Gegner dann tatsächlich stark und möglicherweise zu stark sein sollte, kann Dirr das akzeptieren. „Aber wir dürfen nicht zweimal hintereinander eine solche Leistung zeigen. Wir müssen unser Potenzial abrufen.“ (ica)

