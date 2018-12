Fabian Lindenmayer erlebt einen Sahne-Tag

vor 39 Min.

26-jähriger Spieler des VfL Günzburg steht bei den bayerischen Titelkämpfen auf dem Treppchen.

Einen herausragenden Erfolg gefeiert hat der Günzburger Fabian Lindenmayer bei den bayerischen Einzelmeisterschaften der Klasse B. In Bogen erreichte der 27-Jährige den dritten Platz. Örtlicher Gastgeber in Niederbayern war der TSV Oberalteich.

Lindenmayer, der sich erst als Nachrücker für die Wettkämpfe qualifiziert hatte, musste sich nach teils überdeutlichen Siegen in den ersten drei Runden im Halbfinale dem späteren Sieger Luca Gschlößl (TTC Langweid) 0:3 geschlagen geben. 47 Spieler waren am Start.

Durch die bei den Bezirkseinzelmeisterschaften verpasste direkte Qualifikation war der Stammspieler des VfL Günzburg ohne große Erwartungen in die Wettkämpfe gegangen. Dann aber spielte er groß auf und gab in den ersten drei Vorrundenspielen nur insgesamt zwei Sätze ab. Als Gruppensieger erhielt er ein Freilos, so ging es direkt im Achtelfinale gegen Andreas Hermann (TSV Murnau). Dem 3:1 folgte ein 3:0 gegen Matthias Ferner (FC Gundelfingen) im Viertelfinale. Der erst 16-jährige Abwehrspieler Gschlößl war im Halbfinale zwar eine Nummer zu groß, es bleibt allerdings der größte Erfolg des 27-jährigen Günzburgers während seiner Laufbahn. Zudem darf er nun bei den deutschen Meisterschaften der Klasse B starten.

Lucy Schatz scheitert im Achtelfinale

Bei den Frauen war für Lucy Schatz aus dem Bayernliga-Mädchenteam der TSG Thannhausen im Achtelfinale Endstation. Nach zwei Erfolgen in der Vorrunde unterlag sie Stephanie Thormann (TV Kaufbeuren) 1:3. 30 Tischtennisspielerinnen waren dabei.

