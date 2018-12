12:30 Uhr

Feststimmung zum Jahresfinale in Burgau Lokalsport

Nur noch ein Sieg trennt die Eisbären vom Gruppentitel in der Landesliga. Warum der so wichtig wäre

Von Uli Anhofer

Nach dem 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)-Pflichtsieg über den TSV Farchant steuert Eishockey-Landesligist ESV Burgau weiter auf den ersten Platz in seiner Gruppe zu. Am kommenden Sonntag, 6. Januar, können sich die Eisbären diese Spitzenposition endgültig sichern. Dann sind zum Abschluss der Vorrunde die Pfronten Falcons im Burgauer Eisstadion zu Gast.

Der erste Rang in der Landesliga-Gruppe 2 ist wichtig für die Zusammensetzung der Verzahnungsrunde mit den Teams der anderen Landesliga-Gruppe und der Bayernliga. Sollten die Burgauer den ersten Platz erreichen, wären noch der Dritte und der Fünfte der Gruppe 2, der Zweite und der Vierte der Gruppe 1 sowie die auf den Plätzen 9, 12 und 14 liegenden Teams der Bayernliga dabei. Die Aufstiegsrunde soll am 11. Januar beginnen. Um dort bestehen zu können, ist bei den Eisbären aber eine gehörige Steigerung nötig.

Die Partie gegen harmlose Farchanter war über die gesamten 60 Minuten einseitig. Ihrem Torhüter Dennis Schlickenrieder haben es die Gäste aus dem Werdenfelser Land zu verdanken, dass die Sache nicht mit einem zweistelligen Sieg für die Eisbären endete. Immer wieder stand der Goalie den Burgauer Angreifern im Weg. Wie sein Namenskollege Josef „Beppo“ Schlickenrieder, der in den 80er-Jahren einer der besten deutschen Eishockey-Torhüter war, hielt er zahlreiche Schüsse.

Die Burgauer schnürten die Gäste von Beginn an in ihrem eigenen Drittel ein. Schon in der dritten Minute traf David Zachar zur Führung. Die Eisbären blieben weiter am Drücker, aber erst in der 19. Minute erzielte Michal Horky den zweiten Treffer. Nach einem Schuss von Danny Grünauer von der blauen Linie fälschte Horky die Scheibe unhaltbar ab. Auch im zweiten Abschnitt waren die Gäste überfordert. In einer weiteren Drangphase der Eisbären stellte Vladimir Klinga auf 3:0 (30.). Das 4:0 ging auf das Konto von Ronny Zientek. Im Schlussdrittel waren erst 65 Sekunden gespielt, als Dennis Tausend das 5:0 erzielte. Mit seinem zweiten Tor sorgte Ronny Zientek für das 6:0 (50.). Das genügte den Gastgebern und sorgte für gute Stimmung auf den Rängen.

Das Ehrentor für die Gäste markierte Florian Reindl. Er verwertete zwei Minuten vor Schluss ein Zuspiel von Florian Berndaner.

Themen Folgen