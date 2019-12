vor 5 Min.

Feuerwerk zum Jahresabschluss?

Die Günzburger wollen das enorm erfolgreiche 2019 krönen. Dem entgegen steht ein wehrhaftes Urgestein der Bayernliga

Saisonübergreifend gesehen war das Handball-Jahr 2019 das erfolgreichste seit dem Bundesliga-Rückzug des VfL Günzburg. Lediglich drei Spiele wurden bislang verloren und ein Mal gab es ein Unentschieden. Am Samstag geht es für die Spieler von Trainer Gábor Czakó ein letztes Mal in diesem Jahr in die Ferne, präziser: in den Raum Würzburg. Gegen die DJK Waldbüttelbrunn kann das junge Erfolgsteam seine Spitzenposition verteidigen und so den Grundstein für ein Topspiel als Auftakt in das neue Jahr legen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Die „Sumpfler“ aus dem Norden Würzburgs sind ein Urgestein der Bayernliga. Lange Jahre spielten sie immer ganz oben mit. Taktische Finesse gepaart mit schnellen Angriffsspielern und einer stabilen Abwehr brachte am Ende der Saison meist einen Spitzenplatz. So auch in der zurückliegenden Saison, als Waldbüttelbrunn lange Zeit der einzige ernst zu nehmende Verfolger des späteren Meisters Bad Neustadt war und die in der Bayernliga sportlich wertlose Vizemeisterschaft gewinnen konnte.

In der aktuellen Saison sind die Franken personell genauso gut aufgestellt wie die Jahre davor. Trotzdem stehen sie mit einem ausgeglichenen Punktekonto nur im Mittelfeld der Liga. Ein Blick auf die bisherigen Spiele offenbart dann auch, wie unverdient diese Position eigentlich ist. Gegen Tabellenführer Bayreuth und gegen Erlangen-Bruck konnten die „Sumpfler“ jeweils Unentschieden erzielen, während andere Spiele gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte mit einem oder zwei Toren Unterschied verloren worden. Die DJK-Spieler dürfen wohl zurecht mit ihrer aktuellen Position hadern, allerdings nicht mit ihrer Spielweise. Auch dieses Jahr überzeugen sie mit taktisch ausgeklügeltem Handball, einer massiven Abwehr und tollen Angriffsspielern.

Anders auf der Günzburger Seite. Mittlerweile kann gesagt werden, dass der Trainerwechsel von Stephan Hofmeister auf Gábor Czakó erfolgreich vollzogen wurde. Insbesondere von der merkwürdigen Schwäche des Angriffs zu Beginn der Saison ist mittlerweile nichts mehr zu sehen. In den jüngsten drei Spielen wurde eher sogar jedes Mal ein Feuerwerk abgefeuert. Auch führt ein Trainerwechsel oftmals zu Turbulenzen innerhalb einer eingespielten und erfolgreichen Mannschaft. Neue Vorgaben müssen umgesetzt werden, neue taktische Systeme verstanden und erlernt werden und teilweise muss sich auch eine neue Philosophie angeeignet werden. Doch auch diesbezüglich kann Abteilungsleiter Armin Spengler zufrieden sein. Selbst wenn es für manchen Beteiligten zu Beginn ungewohnt war: Mittlerweile wurde alles angenommen und das spiegelt sich in den Ergebnissen. Darüber hinaus kommen die Akteure weiterhin fast ausschließlich aus der eigenen Jugend. Eine solche Teamdynamik ist an der Grenze zwischen Amateur- und Leistungssport eine Rarität und Czakó hat diese Besonderheit gekonnt eingesetzt, um eine Einheit kämpfen zu sehen, in der jeder für seinen Nebenmann einsteht.

Nun haben die Spieler um Torwart Dennis Mendle die Chance, ein herausragendes Kalenderjahr mit einem Sieg abzuschließen und danach in der absoluten Spitzengruppe zu überwintern. Gegen die taktisch vielleicht beste Mannschaft der Liga dürfte das allerdings nur gelingen, wenn an die Leistung der vergangenen Wochen angeknüpft werden kann und jeder einzelne Spieler ein letztes Mal vor der Pause alle Reserven mobilisiert. (zg)

Fans können im Mannschaftsbus mitfahren. Los geht’s am Samstag um 14 Uhr an der Rebayhalle. Anmeldungen nimmt Dieter Pohl unter Telefon 0171/5853972 entgegen.

Themen folgen