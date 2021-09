Frauenfußball

Aufsteiger SV Wattenweiler fühlt sich wohl in der Bezirksoberliga

Plus Der SV Wattenweiler feiert den dritten Sieg dieser Bezirksoberliga-Saison. Ein anderes Team aus dem Landkreis Günzburg kommt noch nicht in die Gänge.

Von Alois Thoma

Die Fußballerinnen des SV Wattenweiler haben mit dem 3:2 gegen den SV Wörnitzstein-Berg ihren Siegeszug in der Bezirksoberliga fortgesetzt. Die Frauen des TSV Burgau kehrten mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den FSV Wehringen in die Erfolgsspur zurück, während der SC Mönstetten (1:5 bei Spitzenreiter TSV Schwaben Augsburg II) einfach nicht in die Gänge kommt.

