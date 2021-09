Kräftig zupacken und die Punkte mitnehmen

Günzburgerinnen rechnen sich fürs erste Bayernliga-Auswärtsspiel Chancen aus

Zu ihrem ersten Auswärtsspiel dieser Runde treten die Günzburger Bayernliga-Handballerinnen bei der HSG Freising-Neufahrn an. Spielbeginn ist am Sonntag, 26. September 2021, um 16.30 Uhr und obwohl die Trainer-Brüder Kees aufseiten des VfL Günzburg den Weg in die etwa 30 Kilometer nördlich von München gelegene Universitätsstadt genau kennen, wird es eine Fahrt ins sportlich Ungewisse.

Wenn der schwäbische Handball-Experte in seinen Erinnerungen gräbt, fällt ihm gerne der 3. Oktober 2020 ein. Damals gab es für die VfL-Mädels einen 27:23-Heimsieg gegen eben diese HSG zu feiern. Es war eines von nur zwei Spielen in einer jäh von der Corona-Pandemie abgewürgten Saison. Noch ein Jahr davor, im unvergessenen ersten Günzburger Bayernliga-Jahr, landeten die Oberbayerinnen nach der Quotientenregel auf Rang 13., die Günzburgerinnen auf Platz vier.

Zum Start in die aktuelle Bayernliga-Saison gelang Freising-Neufahrn ein 23:23 beim ASV Dachau. Dabei legte das Team nach zwischenzeitlichem 12:17-Rückstand eine tolle Aufholjagd hin und erzielte quasi mit dem Schlusspfiff den Ausgleichstreffer. Nach so einem Spielverlauf verlässt jede Spielerin die Halle als gefühlte Siegerin. Auffälligste HSG-Aktive war Christina Schredl mit 13 Treffern – acht davon waren Siebenmeter. Aber auch die müssen bei permanentem Rückstand erst einmal getroffen werden. Nerven- und Konditionsstärke, aber auch Wettkampfhärte waren also Markenzeichen der HSG.

In Günzburg haperte es zum Start genau daran. Doch die verlorene Auftaktpartie war ja primär einem überragenden Gegner geschuldet, das muss man auch anerkennen. Außerdem gab es positive Ansätze: Die Abwehr stand trotz hohen Drucks der Spielerinnen von EBE Forst United eine Zeit lang ausgezeichnet. Eine zupackende Defensive über 60 Minuten soll diesmal die Basis für ein erfolgreiches Spiel sein. Die Außenseiterrolle liegt dem VfL ohnehin, Punkte wären Balsam für die weinrote Handballseele. (AZ)