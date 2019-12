vor 40 Min.

Fünfter in Deutschland

Daniel Hupfauer überzeugt

Bei den deutschen Meisterschaften der Gewichtheber hat Daniel Hupfauer (TSV Burgau) Platz fünf unter sechs Startern der Klasse bis 73 Kilo erreicht. Der 20-Jährige überzeugte bei den Titelkämpfen in Obrigheim mit einer Zweikampf-Leistung von 201 Kilo. Es gewann Roberto Gutu (SSV Samswegen) mit 297 Kilo.

Die ungewohnte Umgebung war aus Hupfauers Perspektive nicht förderlich für eine bessere Leistung. So dauerte der Weg vom Aufwärmbereich zur Wettkampfbühne etwa zwei Minuten. Ein weiteres Manko war, dass die Nationalkader-Heber in Topform antraten, da sie entsprechende Punkte für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen einfahren wollten. Das Reißen absolvierte Hupfauer nach drei gültigen Versuchen mit persönlicher Bestleistung von 91 Kilo. Im Stoßen realisierte er 105 und 110 Kilo. An 115 Kilo scheiterte er. Für eine bessere Platzierung hätte aber auch diese Leistung nicht gereicht. (zg)

Am Samstag erwarten die Burgauer das Team der TSG Augsburg zum Bezirksliga-Wettkampf.

