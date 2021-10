Ziemetshausen ergattert ein 0:0 und Trainer Markus Deibler sieht Rot

Ihr ganzes Kämpferherz in die Waagschale geworfen haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Ziemetshausen im Heimspiel gegen den TSV Nördlingen II. Weil auf beiden Seiten klare Offensivaktionen fehlten, ging das 0:0 in Ordnung. Ziemetshausens Trainer Markus Deibler lobte: „Auf der Kampfleistung können wir aufbauen.“

Die Endphase konnte Deibler nicht mehr aktiv steuern. Nach einem Disput mit Schiedsrichter Leonhard Schramm sah er die Rote Karte (65.). Deibler schildert die Szene so: „Direkt vor meiner Bank gab’s einen klaren Ellbogenschlag gegen unseren Kapitän Stefan Endres. Der wurde nur mit Gelb bewertet. Und dann war ich etwas diskussionsfreudig.“

Der gegenseitige Abnutzungskampf vor 150 Fans brachte noch zwei weitere Platzverweise mit sich. Der Unparteiische zeigte dem Ziemetshauser Andre Bettighofer (54.) und dem Nördlinger Genrich Morasch (90.+2) Gelb-rot. Das zugrundliegende Vergehen von Bettighofer führte zu einem Foulelfmeter, den der Schütze aus dem Ries allerdings am Tor vorbei setzte.

Es war eine von ganz wenigen echten Möglichkeiten in dieser Partie. Wobei das aus Sicht der Platzherren gar nicht negativ bewertet werden muss. Was Deibler als positiv anmerkte: „Auf uns traf zum ersten Mal in dieser Saison wirklich zu, dass es für den Gegner 90 Minuten lang unangenehm war, gegen uns zu spielen.“ (ica)