Die Zeiten des „FC Hollywood“ sind in Thannhausen längst Geschichte

Plus Der Fußball-Kreisligist TSG Thannhausen setzt auf Talente, Teamgeist und Treue. Was Trainer Rainer Amann nicht nur für seinen Verein befürchtet.

Der Start in die neue Saison 2021/22 ist Fußball-Kreisligist TSG Thannhausen gelungen. Beim FC Grün-Weiß Ichenhausen erspielte sich die Truppe von Trainer Rainer Amann ein verdientes 1:1. Dass im Team der Mindelstädter noch einige Leistungsträger fehlten, spielt für den 50-jährigen Coach bei der Beurteilung des Auftritts seiner Mannschaft keine Rolle: „Wichtig sind die Spieler, die da sind und nicht die, die fehlen.“