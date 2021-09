Niederlage nach typischem 0:0-Spiel

Warum sich der TSV Ziemetshausen nach dem Duell der Bezirksliga-Aufsteiger ärgert

Es war eine jener Partien, von denen die Fans beim Bier danach sagen, eigentlich hätte keine Seite den Sieg verdient gehabt. Dass es dennoch einen Gewinner gab und dass er nicht TSV Ziemetshausen hieß, hatten sich die Einheimischen in diesem Aufsteiger-Duell der Fußball-Bezirksliga Nord ein Stück weit selbst zuzuschreiben. Die Punkte nahm der SV Wörnitzstein-Berg allzu gerne mit.

Der entscheidende Moment in dieser Begegnung war für Alexander Musaeus reserviert. Er erzielte in der 63. Minute das Tor des Tages. Weder der Schlussmann noch der für den Gästeangreifer zuständige Verteidiger sahen in dieser Aktion besonders gut aus – Ziemetshausens Trainer Markus Deibler redete um diesen ärgerlichen Umstand auch gar nicht lange herum.

Schon vor dem Anpfiff war abzusehen gewesen, dass unter zwei so abwehrstarken Bezirksliga-Mannschaften jene gewinnen könnte, die das erste Tor erzielt. Das hätten durchaus die Gastgeber sein können. In der 20. Minute hatte Alexander Vihl die Monster-Chance aufs 1:0, er scheiterte aber an Torwart Martin Müller, der hier freilich überragend reagierte. Und kurz nach dem Gegentor hätte Stefan Mayer noch für den Punktgewinn sorgen können, aber er schoss am Gehäuse vorbei (70.).

Das war’s auch schon an prickelnden Momenten vor beiden Toren. Deibler sagte hinterher: „Für mich war es unser bislang schlechtestes Spiel in der Bezirksliga“.

Für Unruhe beim TSV sollte das aber nicht sorgen. Ganze zwei von acht Partien hat Ziemetshausen nun verloren – das ist voll in Ordnung für einen Aufsteiger, der „nur“ auf den Klassenerhalt schielt. Dennoch: Die beiden individuellen Fehler in der entscheidenden Szene wurmten Deibler; einfach, „weil es nicht hätte sein müssen.“ (ica)

TSV Ziemetshausen Mayer, Vihl (75. Greiner), Zott (86. Weber), Endres, Kvachov, Bettighofer, Miller, Leitenmaier, Schneider, Mayer, Seibold

SV Wörnitzstein-Berg Müller, Dietrich, Müller, Krez, Habersatter (81. Schlüssel), Steidle, Märtins, Musaeus, Bschor, Schmidbaur, Färber (87. Dietrich)

Schiedsrichter Keil (Wassertrüdingen)

Tor 0:1 Musaeus (63.)

Zuschauer 140