29.02.2020

Geduldsspiele

Was die VfL-Junioren während ihrer Bundesliga-Abschiedstour beachten müssen

Für die A-Jugendhandballer des VfL Günzburg ist es das vorletzte Heimspiel auf ihrer Bundesliga-Abschiedstour. Am Sonntag ab 17 Uhr empfangen die Weinroten die HG Oftersheim/Schwetzingen.

Die beiden Vereine (wobei Oftersheim damals noch für sich allein kämpfte) hatten lange Zeit in der 2. Bundesliga duelliert und sich gleich in der allerersten Qualifikation zur Jugend-Bundesliga wieder gefunden. Direkte Aufeinandertreffen wurden aber selten, da die Nordbadener wegen ihrer geografischen Lage häufig in anderen als der Süd-Staffel zum Einsatz kamen.

Im Hinspiel der Pokalrunde verloren die Günzburger 21:30. Trainer Stephan Hofmeister war mit der damaligen Leistung überhaupt nicht zufrieden. Bester Torschütze bei den Oftersheimern und Schwetzingern war in jener Begegnung Jacob Clarius mit fünf Treffern. Obwohl in Bestbesetzung angetreten, fanden die Schwaben kaum ein Durchkommen durch die Abwehr. Und wenn einmal eine freie Wurfchance erkämpft wurde, so erwies sich der HG-Torwart als Meister seines Faches. Dreh- und Angelpunkt beim Gegner ist Spielmacher Steven Beck, der nicht nur die organisatorischen Fäden fest in der Hand hält, sondern auch selbst sehr torgefährlich ist. Auch deswegen bekommt er regelmäßig Einsatzzeiten im Drittliga-Team der HG.

Beim VfL werden die Verletzten Sebastian Grabher (Sprunggelenk) und Marius Waldmann (Knie) fehlen. Immerhin verlief bei Waldmann die Operation komplikationslos. Das Kreuzband wurde gerichtet, der Knorpel war erfreulicherweise intakt und der Meniskus konnte genäht werden. Das Knie ist also wieder ganz. Nun heißt es für das Talent: Geduld haben. (zg)

