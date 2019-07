vor 32 Min.

Gegner erneut zu stark

Die Damen des TC Günzburg warten weiter auf einen Sieg in der Landesliga

Die Damen des TC Günzburg sind in der Tennis-Landesliga weiterhin chancenlos. Zum wiederholten Male hatte man extrem starke Gegnerinnen zu Gast. Gegen den TC Rot-Weiß Landshut reichte es nur zu einer 2:7-Niederlage, wobei Mannschaftsführerin Sandra Exner in ihrem Einzel zu überzeugen wusste und für die Günzburgerinnen den Ehrenpunkt zum 1:5-Zwischenstand erzielte. Anschließend wurden die Doppel zum 2:7-Endstand aufgeteilt, nachdem Sabrina Merkle einen weiteren Punkt in den Einzeln unglücklich verpasst hatte. Sie hatte nach starkem Kampf im Matchtiebreak des dritten Satzes das Nachsehen.

Die Günzburger Herren traten in der Bezirksklasse 2 vor den beiden letzten wichtigen Spielen um den Klassenerhalt gegen die favorisierten Herren des TC Weißenhorn an. Nach den Einzeln und nur einem Sieg durch Elias Fischer stand es bereits 5:1 für die Gastgeber, sodass die Doppel zum 1:8-Endstand führten.

Besser läuft es bei den Senioren des TCG. Die Herren 70 bleiben in der Bayernliga durch ein weiteres Unentschieden ungeschlagen. Andreas Schmid und Rudolf Rembold siegten sowohl in ihren Einzeln als auch gemeinsam im Doppel beim 3:3 gegen den TSV Feldafing. Sogar ein Sieg wäre möglich gewesen, da Wolfgang Müller sein Einzel nur knapp im Matchtiebreak des dritten Satzes seinem Gegner überlassen musste.

Im Spitzenspiel in der Bezirksliga hatten die Damen 50 des TC Günzburg die ebenfalls noch ungeschlagenen Damen des TC Schießgraben Augsburg zu Gast. Durch ein 3:3 wahrten beide Mannschaften ihre weiße Weste. Überragende Siege durch Birgit Ponicki und Claudia Pfäffle bei einer äußerst knappen Einzel-Niederlage von Agnes Rottler im Matchtiebreak des dritten Satzes und einem souverän gewonnenen Doppel durch Ponicki/Gärtner-Mohr erbrachten die Günzburger Punkte.

Die Herren 50 traten in der Landesliga gegen das Spitzenteam des TC Friedberg an. Trotz vier sehr knapper Einzel reichte es nur zum 1:5-Zwischenstand durch den Sieg von Dariusz Janczycki und nach aufgeteiltem Doppel zu einem 3:6-Endstand, sodass in den verbleibenden zwei Spielen gegen unmittelbare Konkurrenten der Klassenerhalt in der Landesliga gesichert werden muss. (zg)

Themen Folgen