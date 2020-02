vor 24 Min.

Gelingt Günzburg die Überraschung?

23:29 verloren die Günzburgerinnen um Hannah Sperandio das Hinspiel gegen den HC Erlangen in eigener Halle.

Der VfL ist gegen den Tabellenzweiten Außenseiter. Was dennoch für ihn spricht

Der Tabellenposition nach ist es ein absolutes Spitzenspiel der Bayernliga, wenn die Handballerinnen des VfL Günzburg am Samstag ab 15.30 Uhr beim HC Erlangen antreten. Der gastgebende Tabellenzweite erwartet den keck aufspielenden Tabellendritten – das liest sich wie ein bevorstehendes Gefecht auf Augenhöhe. Doch die Tabellenpositionen trügen. Die Wahrheit liegt in den Punkte-Bilanzen.

Stolze 22:10 Punkte haben die Schwäbinnen im Bus-Gepäck. Viel mehr war wirklich nicht drin für sie. Dennoch geht es noch viel besser, wie die Fränkinnen zeigen: Unglaubliche 30:2 Punkte brachte ihre stürmische Jagd bislang ein. Lediglich beim Drittliga-Absteiger und Spitzenreiter HSG Würm-Mitte wurde ein einziges Mal verloren. Es wird also eher der Kampf der Ur-Großnichten des kleinen David gegen die Ur-Großnichten des riesigen Goliath.

Falls allerdings mit allerletztem Einsatz und ein wenig Glück die eine verwundbare Stelle der Großen, Schnellen und Starken gefunden wird, ist eine Sensation möglich. Genau darauf spekulieren die Günzburgerinnen natürlich.

Die Erlangerinnen sind auf dem besten Weg, im Umfeld des in Mittelfranken dominierenden Männerhandballs den Frauenhandball hoffähig zu machen. Sie verfügen über eine junge und talentierte Mannschaft. Eine von mehreren herausragenden Spielerinnen ist Franziska Peschko. Durchschnittlich 8,81 Tore warf die aktuell Führende der Bayernliga-Torschützenliste. Mit 8,80 Toren im Schnitt klebt ihr Lena Götz zwar an der Wurfhand, doch die Günzburgerin ist verletzt und darf nur zuschauen. Mit Attila Kardos verfügt der HC überdies über einen der größten bayerischen Frauenhandball- und Aufstiegsexperten. Da ist es besonders gut, dass sich der VfL gleich mit zwei Erfolgstrainern, den Brüdern Jürgen und Peter Kees, auf die Fahrt macht.

Während der VfL am vergangenen Wochenende trotz übergroßer Personalsorgen gegen das ganze Fichtelgebirge gewann, und damit auf die Erfolgsspur zurückkehrte, taten sich die Erlangerinnen schwer gegen das aufstrebende Team aus Winkelhaid. Kardos kritisierte nach dem erst in der Schlussphase herausgeworfenen, deutlichen Erfolg, etliche technische Fehler und eine ungewohnt löchrige Abwehr. Übrigens: Winkelhaid stellte der Tormaschine Peschko von Anfang an eine Bewacherin quasi auf die Füße. Das funktionierte ziemlich gut – vielleicht eine gute Idee für Günzburg.

Die Außenseiter-Rolle liegt dem VfL Günzburg. Ungewohnt viele Überraschungen gelangen den Weinroten in den vergangenen Jahren. Das Team um Martina Jahn wird alles geben. Leicht will man es den Gastgeberinnen auf keinen Fall machen. (zg)

Es wird ein Fanbus eingesetzt. Abfahrt ist am Samstag um 11 Uhr vor der Sporthalle in Günzburg. Anmeldungen nehmen Jürgen Kees und Dieter Pohl entgegen.

Themen folgen