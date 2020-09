vor 25 Min.

Glück im Verein, Pech im Spiel

Die Klingenburger wählen ihre Führungsmannschaft und denken an Erweiterungen

Die Klingenburger Golfer haben ihre Führungsmannschaft für die kommenden zwei Jahre gewählt. Bei der Mitgliederversammlung bestätigten die anwesenden Sportler mit großer Mehrheit Präsident Joachim Lichtblau und seinen Stellvertreter, Spielführer Jürgen Käser, in ihren Positionen.

Neuer Schatzmeister des GC Schloss Klingenburg ist Felix Oberfrank. Zudem im Führungsteam sind Tobias Oßwald, Reimund Dirr jr., Maria Kaufmann, Reinhold März und Stefan Offermann. Lichtblau verabschiedete bei dieser Gelegenheit die drei bisherigen Vorstandsmitglieder Armin Häußler, Nikolai Beranek und Holger Baumann.

In seinem Bericht erwähnte Lichtblau die größeren Veränderungen auf dem Platz, zum Beispiel den Bau und Renovierung einzelner in die Jahre gekommener Abschläge. Zudem wies er auf Baustellen hin, die zeitnah auf den Verein zukommen werden. Dazu zählen die steigende Nachfrage nach Elektroboxen sowie die immer beliebter werdenden E-Carts für die Runde. Als Vision stellte der Präsident die mögliche Erweiterung auf 27 Loch in den Raum. „Das heißt jetzt nicht, dass wir in den nächsten zwei oder fünf Jahren weitere neun Löcher bauen möchten und werden. Aber eine größere Idee im Hinterkopf zu haben, bringt auch mittelfristige Ziele voran“, führte er aus.

Clubmanager Andreas Gruhler bezeichnete die Entwicklung der Mitgliedszahlen als „erfreulich“ und sagte auch, dass die verschiedenen Marketingmaßnahmen sowie die Werbung über eigene Mitglieder gut funktionieren.

Spielführer Jürgen Käser blickte auf ein teilweise unglückliches Sportjahr 2019 zurück, in dem einige Aufstiege knapp verpasst wurden. Lediglich die Altersklasse 50 II feierte am Ende die Meisterschaft in ihrer Klasse. Für heuer mussten die meisten geplanten Veranstaltungen abgesagt werden. Das betraf unter anderem die große Festwoche zum 40-jährigen Bestehen des Vereins. Die Hoffnung bleibt, dass das Jubiläum im kommenden Jahr nachgeholt werden kann. (zg)

Themen folgen