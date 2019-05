vor 42 Min.

Golfer holen Sieg

Klingenburger unterstreichen Ambitionen auf die Regionalliga. Nur Platz vier für Damen

Mit einer eindrucksvollen Mannschaftsleistung haben die Golfer des GC Schloss Klingenburg am zweiten Spieltag der Oberliga klar gewonnen. Das Team um Kapitän Reimund Dirr zeigte, dass sie in Sachen Aufstieg in die Regionalliga ein ernstes Wort mitreden will. Auf dem kurzen Neun-Loch-Platz in Neu-Ulm war Präzision gefragt, jeder schlechtere Schlag würde sofort bestraft werden. Aber Dirr, Tobias Oßwald, Felix Oberfrank, Marc Gratzl, Hubert Reszler, Niko Beranek, Tom Ruess und Matu Lampe erwischten einen Sahnetag und ließen den anderen Teams keine Chance.

Mit dem deutlichen Sieg (insgesamt 32 Schläge über Par) setzten die Männer ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz. Das Team des Golfclubs Ulm belegte den zweiten Rang (+45 Schläge) vor dem Golfclub Leitershofen (+50). Vierter wurden die Gastgeber aus Neu-Ulm (+52), Letzter wurde der Golfclub Hetzenhof (+61).

Der dritte Spieltag findet am 23. Juni beim aktuellen Tabellenführer Ulm statt. Das Ziel der Klingenburger ist, mit dem nächsten Auswärtssieg einen wichtigen Schritt in Richtung Regionalliga zu unternehmen.

Weniger erfolgreich lief es bei den Damen des GC. Im Vergleich zum ersten Spieltag wurden die Platzierungen beim Gastspiel in Memmingen munter durchgewechselt. Nach dem zweiten Platz in Augsburg schaffte das Team um Mannschaftsführerin Claudia Glogger nur einen vierten Platz. Auf dem langen, breiten 18-Loch-Platz in Memmingen taten sich alle Spielerinnen sehr schwer und brachten keine Top-Ergebnisse ins Klubhaus.

Claudia Glogger selbst schaffte noch das beste Ergebnis mit 17 Schlägen über Par. Das Ergebnis komplettierten Anna Grimminger, Monique Löhlein, Karin Schmid, Claudia Prommersberger-Fischer und Silvia Roschmann-Schwarz. In der Bezirksliga-Tabelle liegen alle Teams nah beieinander, was einen spannenden weiteren Saisonverlauf verspricht. Das nächste Spiel findet am 16. Juni beim Golfclub Waldegg-Wiggensbach statt. (zg)

