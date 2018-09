vor 26 Min.

Große Vorfreude und ein Zugpferd vom Feinsten Lokalsport

Der Star und die Reisegruppe aus Wiesenbach: Georg Egger trifft sich nach dem WM-Lauf in Lenzerheide mit Wiesenbacher Vereinsmitgliedern, Verwandten und fleißigen Helfern, die aktuell am Streckenaufbau in Obergessertshausen mitgewirkt haben. <b>Fotos: Sieber/MSC Wiesenbach</b>

Vor dem Bundesliga-Nachwuchsrennen in Obergessertshausen gibt es viel Arbeit für die Mitglieder des gastgebenden MSC Wiesenbach. Aber sie helfen gern. Und sie haben einen Star der Szene in ihren Reihen

Obergessertshausen Die Arbeit an der malerischen Strecke ist weitgehend getan, die Mountainbiker können kommen: Übers Wochenende veranstaltet das Biketeam MSC Wiesenbach zum insgesamt sechsten Mal das Fullgaz CC Rennen. Neuer Höhepunkt in Obergessertshausen wird der Finallauf zur Nachwuchs-Bundesliga. Dazu gibt es das Finale der Bayernliga sowie Wertungsläufe in diversen Kinder- und Jugendklassen.

Dass der MSC Wiesenbach den Zuschlag für die Abschlusswertung der höchsten deutschen Nachwuchsserie erhalten hat, ist laut Vereinschef Anton Sieber „ein Höhepunkt“. Immerhin ist es der einzige Lauf dieses Wettbewerbs in Bayern. Das zeigt auch die rasante Entwicklung der Veranstaltung vor der eigenen Haustür, die irgendwann mit regionalen Kinder-Rennen begonnen hatte. Wo das in Zukunft noch hinführt, kann Sieber derzeit nicht sagen. „Wir haben schon überlegt, ein internationales Rennen für Erwachsene anzubieten, aber das steht noch in den Sternen.“

Positiv in den Bewerbungsunterlagen würde sich im Fall des Falles natürlich auswirken, dass die Mittelschwaben ein Zugpferd allererster Güte besitzen: MSC-Vereinsmitglied Georg Egger wurde heuer, in seiner ersten Saison bei den Elite-Männern, unter anderem deutscher Vizemeister und Europameisterschafts-Neunter. Vor wenigen Tagen, bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide, lief es aufgrund technischer Probleme nicht wie erhofft (wir berichteten). Trotzdem machte der Sportler die bestmögliche Miene, als er die 45-köpfige Reisegruppe aus der Heimat begrüßte, die mit dem Bus zum Anfeuern in die Schweiz gekommen war. Sieber sagt anerkennend: „Das war eine super Leistung von ihm, Respekt, dass er sich bis auf den 33. Platz nach vorne gekämpft hat.“

Mitten in der radsport-begeisterten Familie Egger landen auch alle Sportfreunde, die sich fragen, warum eine so großartige Veranstaltung im kleinen Obergessertshausen stattfindet. Es ist die Heimat der Eggers – und das Gelände, auf dem die Strecke gebaut wurde, gehört dem Vater der Mountainbiker Georg und Andreas, Herbert Egger. Sieber freut sich über den Glücksfall und sagt: „Da können wir reinbauen, was wir wollen. Und da ist jetzt alles drin, was das Herz eines Mountainbikers höher schlagen lässt.“

Auch das Außenrum ist bestens vorbereitet. Mit dem Bagger wurde eine Sprintstrecke in den Acker gezogen. Es gibt einen Campingplatz; für die Bundestrainer und andere VIPs sind Hotelzimmer hergerichtet. Stolz schwingt in Siebers Stimme mit, wenn er berichtet: „Einige Teilnehmer haben während des Trainingslagers mit dem Bayern-Kader vor einer Woche gesagt, es sei schon der Wahnsinn, was wir für einen Aufwand wir betreiben.“ Den Dank reicht er gleich an seine emsigen Vereinsmitglieder weiter, indem er erwähnt: „Echt super, wie vor allem die Jungen gerne helfen.“

Jene sind es auch, die den Verein lebendig halten. Um die 30 Kinder und Jugendliche kommen regelmäßig ins Training, berichtet Sieber. Etwa 15 Wiesenbacher werden am Wochenende unter den insgesamt mehr als 300 Teilnehmern sein. Das Kompliment „gute Jugendarbeit“ hat Sieber also zu Recht schon häufiger gehört – unter anderem bei seiner Tätigkeit als Trainer und Fachwart im Bayerischen Radsportverband.

Der Name der Gesamtveranstaltung in Obergessertshausen leitet sich übrigens von Georg Eggers Motivationsspruch „always fullgaz“ ab, der in der Szene einen gewissen Bekanntheitsgrad besitzt. Und was macht der Star selbst in diesen Tagen? Er wird ebenfalls vor Ort sein – zwar nicht als Fahrer, aber auf jeden Fall als Motivator für alle Talente, die in seine Reifenspuren einbiegen wollen.

Zeitplan Insgesamt zehn Rennen werden übers Wochenende ausgetragen. Beginn ist an beiden Tagen um 9 Uhr. Die Elite-Männer und Frauen starten zum Abschluss der Veranstaltung am Sonntag ab 13 Uhr.

