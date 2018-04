vor 18 Min.

Günzburg drin und Deffingen draußen Lokalsport

Saisonausklang bei den Pistolenschützen

Am letzten Wettkampftag einer spannenden Saison in der Bezirksoberliga West der 25 Meter-Pistolenschützen trafen die Tabellennachbarn aus Günzburg (bisher Platz zwei) und Bellenberg (Platz drei) aufeinander. Auf drei von vier Positionen ging es knapp zu. Das einzige deutliche Ergebnis war der Erfolg von Bellenbergs Michael Mang (274:265). Auf Position eins lieferten sich Günzburgs Martina Stocker (271) und Udo Lelewel (273) ein Duell auf hohem Niveau. Denkbar knapp holte Fabian Gilg einem Punkt für Günzburg (262:261). Das half seinen Team aber auch nichts, denn Bellenbergs Stefan Bathray (260) gewann knapp gegen Benjamin Mader (256). So rutschen die Günzburger in der Abschlusstabelle um einen Platz nach unten. Damit haben sie aber immerhin den Klassenerhalt geschafft.

Das Schlusslicht der Liga, der Vorortverein aus Deffingen, kam beim Tabellenführer und neuen Titelträger Finningen mit 0:4 unter die Räder. Die Leistungen der Deffinger Peter Bader, Dieter Schmidt, Rolf Eberle und Martin Mayer bewegten sich zwischen 204 und 274 Ringen, die der Finninger zwischen 268 und 280. Damit steht für Deffingen der Abstieg aus der Bezirksoberliga fest. (mgh)

