Günzburg ist heiß auf den ersten Heimsieg

2020 warten die FC-Fußballer noch auf einen Heimdreier. Die Chancen stehen gut

Von Alexander Sing

Günzburg Wegen eines Corona-Verdachtsfalls in seiner Fußballmannschaft musste Bezirksligist FC Günzburg am vergangenen Wochenende kurzfristig die Partie gegen Stätzling absagen. Mittlerweile ist der Verdacht ausgeräumt und die Günzburger konnten sich in dieser Woche intensiv auf ihr nächstes Heimspiel gegen den TSV Nördlingen II vorbereiten. Anstoß im Auwaldstadion ist an diesem Samstag um 15 Uhr.

Spielertrainer Christoph Bronnhuber betont, dass man beim FCG heiß darauf ist, endlich den ersten Heimsieg im Jahr 2020 zu holen. Dass die Mannschaft durch die kurzfristige Spielabsage gegen Stätzling aus dem Rhythmus gekommen ist, glaubt er nicht. „Das ist natürlich ein Thema, aber wir wollen das nicht als Ausrede hernehmen. In unserer Situation müssen wir so oder so gewinnen.“

Gegner TSV Nördlingen II erscheint auf jeden Fall schlagbar. Die Reserve des Bayernligisten hat beide Spiele seit dem Restart verloren (0:1 beim TSV Meitingen und 0:2 gegen VfL Ecknach). Viel hängt bei der jungen Truppe um Trainer Mark Merz auch davon ab, welche Spieler zur Verfügung stehen. So ist Stürmer Simon Gruber, der im Hinspiel beim 5:1 gegen Günzburg noch einen Dreierpack geschnürt hatte, zwischenzeitlich in die erste Mannschaft aufgerückt.

Die Günzburger auf der anderen Seite scheinen gefestigt aus der langen Pause herausgekommen zu sein und können mit viel Erfahrung in ihren Reihen punkten. Personell kann Trainer Bronnhuber zudem aus dem Vollen schöpfen.

