Günzburg kürt seine Stadtmeister

190 Schützen aus sieben Vereinen kämpfen um Titel. Die Ehrenscheibe geht nach Reisensburg

Die Stadtmeisterschaft der Günzburger Schützen fand in diesem Jahr auf den Schießständen der Kaiserlich Königlich privilegierten Schützengesellschaft Günzburg statt. An fünf Abenden schossen insgesamt 190 Teilnehmer in insgesamt 22 Wertungen. Erster Schützenmeister Joachim Tillmann konnte für die Meistbeteiligung den SV Deffingen, den SV 1910 Reisensburg und den SV Eintracht Leinheim auszeichnen. Oberbürgermeister und Schützenkommissar Gerhard Jauernig würdigte die aktive Traditionspflege der insgesamt sieben Schützenvereine und dankte den Mitgliedern der ausrichtenden Gesellschaft.

Erster Sportleiter Manfred Köhler hatte anschließend alle Hände voll zu tun, die 66 Medaillen an die jeweils drei Erstplatzierten zu überreichen. Höhepunkt der Siegerehrung war natürlich die Bekanntgabe des Gewinners der Ehrenscheibe der Großen Kreisstadt Günzburg. Ferdinand Munk vom SV 1910 Reisensburg war mit einem 18,9 Teiler den Meisterschuss gelungen. Ihm folgten Rolf Kraus vom SV Wasserburg (19,1) und Dietmar Wieser aus Nornheim (23,0).

Da Munk zur Siegerehrung nicht anwesend sein konnte, überreichte OB Jauernig ihm die von Reinhold Amling geschnitzte Scheibe im Rathaus. Turnusmäßiger Austragungsort der nächstjährigen Stadtmeisterschaft ist in der vor wenigen Wochen nach umfangreicher Sanierung wieder eröffneten Herrenwaldhalle in Reisensburg. (zg)

Einzel

LuftgewehrSchüler männlich 1. Fabian Kuhn (Reisensburg) 169 Ringe, 2. Tobias Schroweg (Denzingen) 150, 3. Johann Brenner (beide Denzingen) 113 Schüler weiblich 1. Anoush Kocharyan (Reisensburg) 172, 2. Franziska Köhler (Günzburg) 160, 3. Sara Büchele (Leinheim) 156 Junioren II 1. Jacqueline Miller (Leinheim) 374, 2. Annika Miller (Leinheim) 362, 3. Daniel Schroweg (Denzingen) 345 Damen I 1. Laura Köhler (Günzburg) 382, 2. Nina Abele (Leinheim) 372, 3. Daniela Volk (Leinheim) 370 Herren I 1. Andreas Abele (Leinheim) 383, 2. Thomas Albrecht (Leinheim) 382, 3. Dietmar Wiese (Nornheim) 371 Herren III 1. Manfred Ott (Günzburg) 359, 2. Siegfried Albrecht (Leinheim) 356, 3. Franz-Josef Wagner (Wasserburg) 342 Senioren I 1. Rolf Kraus (Wasserburg) 310,4), 2. Leopold Munk (Reisensburg) 295,8, 3. Stefan Frey (Reisensburg) 294,1 Senioren II 1. Günter Lucht (Leinheim) 312,5, 2. Georg Neußer (Nornheim) 311,9, 3. Walter Wölkhammer (Günzburg) 305,7 Senioren IV 1. Peter Albrecht (Leinheim) 308,0, 2. Helmut Nimsgern (Nornheim) 307,5, 3. Werner Senser (Nornheim) 300,7 Seniorinnen 1. Leni Motz (Nornheim) 305,5, 2. Irene Jeckle (Günzburg) 291,6, 3. Marianne Gagstatter (Günzburg) 287,8 LuftpistoleSchüler 1. Maximilian Herzig (Günzburg) 180, 2. Maximilian Schmähling (Günzburg) 111, 3. Simon Fahrenschon (Leinheim) 99 Damen 1. Michaela Poppel (Reisensburg) 360, 2. Yvonne Schmähling (Günzburg) 354, 3. Margot Schenkel (Günzburg) 353 Herren I 1. Jonas Richter (Reisensburg) 361, 2. Stefan Theer (Reisensburg) 356, 3. Johannes Dreher (Wasserburg) 350 Herren II 1. Markus Senser (Nornheim) 363, 2. Harald Sauter (Deffingen) 359, 3. Viktor Schmähling (Günzburg) 352 Herren III 1. Herbert Eberle (Günzburg) 367, 2. Alwin Baur (Reisensburg) 353, 3. Egon Herzig (350) Herren IV 1. Gerhard Kleebaur (Reisensburg) 348, 2. Rolf Eberle (Deffingen) 344, 3. Fritz Distl (Günzburg) 336 Senioren I 1. Gregor Weng (Günzburg) 298,1, 2. Rolf Kraus (Wasserburg) 289,4, 3. Gerhard Kleebaur (Reisensburg) 289,3 Senioren IV 1. Roswitha Lang (Günzburg) 294,1, 2. Georg Hindelang (Leinheim) 292,2, 3. Günther Mendle (Günzburg) 289,3

Mannschaft

Luftgewehr Schüler 1. SV Reisensburg (448 Ringe), 2. Kaiserliche Günzburg (386), 3. SV Deffingen (329) Auflage 1. SV Nornheim (924,9), 2. Kaiserliche Günzburg (908,6), 3. SV Reisensburg (876,3) Aktive 1. Eintracht Leinheim (1139), 2. Kaiserliche Günzburg (1105), 3. SV Deffingen (1057) LuftpistoleSchüler 1. Kaiserliche Günzburg (379) Auflage 1. Kaiserliche Günzburg (881,5), 2. SV Reisensburg (849,3) Aktive 1. SV Reisensburg (1077), 2. Kaiserliche Günzburg (1074), 3. SV Deffingen (1043) Sportpistole 1. Kaiserliche Günzburg (807), 2. SV Deffingen (736) KleinkaliberStehend 1. Kaiserliche Günzburg (677) Liegend 1. Kaiserliche Günzburg (699) Auflage 1. Kaiserliche Günzburg (677) SportpistoleHerren I 1. Martina Stocker (Wasserburg) 278, 2. Stefan Schenkel (Günzburg) 272, 3. Maximilian Herzig (Günzburg) 264 Herren III 1. Margot Schenkel (Günzburg) 269, 2. Siegfried Gallus (Günzburg) 266, 3. Egon Herzig (Günzburg) 253

