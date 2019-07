vor 56 Min.

Günzburger Damen bleiben bis zum Ende sieglos

Landesliga war zu stark für den TCG. Für andere Teams geht’s noch um was

Für die Tennis-Teams des TC Günzburg steht kurz vor Saisonende noch einiges auf dem Spiel. An den kommenden Wochenenden geht es für einige Mannschaften noch um Meisterschaft oder Klassenerhalt.

Für die Günzburger Damen freilich steht der Ausgang der Saison bereits fest. Auch im letzten Saisonspiel beim TC Rot-Weiß Eschenried unterlag der Landesligist. Wie in den vorangegangenen Partien kämpften die Günzburgerinnen Marie Gklanou, Sandra Exner, Christina Ruess, Nadja Führer, Anna Viola und Sabrina Merkle aufopferungsvoll und mit vollem Einsatz, mussten jedoch die Überlegenheit der Gegnerinnen anerkennen und konnten nur in den Doppeln durch Ruess/Merkle einen Punkt ergattern. Einen zweiten verpassten Gklanou/Nadja Führer knapp. Sie verloren ihr Doppel mit 13:15 im Match-Tie-Break. Der Aufsteiger aus Günzburg muss also ohne Sieg wieder runter.

Die Günzburger Herren waren an diesem Wochenende in der Bezirksklasse 2 spielfrei. Ihnen stehen an den nächsten beiden Spieltagen wichtige Partien gegen die unmittelbaren Konkurrenten TSC 2010 Krumbach und TSV Pfuhl II um den Klassenerhalt bevor.

Weiter im Meisterrennen dabei sind die Herren 70 in der Bayernliga. Beim überzeugenden und überlegenen 6:0-Erfolg gegen den TC Pfaffenhofen/Ilm wurde sowohl in den Einzeln durch Andreas Schmid, Rudolf Rembold, Wolfgang Müller und Günther Elster als auch in den Doppeln durch Schmid/Rembold und Müller/Peter Specht kein einziger Satz abgegeben. Am nächsten Spieltag kommt es nun zu den beiden spannenden Endspielen Müncher SC – TSV Feldafing und FC Ergolding – TC Günzburg, in welchen der erste Platz unter diesen vier Mannschaften ausgespielt wird.

Die Herren 50 traten zum ersten Endspiel um den Klassenerhalt in der Landesliga beim TC Blau-Weiß Gräfelfing an. Zum wiederholten Male bestätigte Mannschaftsführer Stefan Ruess seine bestechende Form, Dariusz Janczycki überzeugte ebenfalls in seinem Einzel, während Andreas Zeitler und Jürgen Reiser in ihren Einzeln knapp das Nachsehen hatten, wodurch der 2:4-Zwischenstand nach den Einzeln feststand. Die Doppel wurden zum 3:6 aufgeteilt. Am nächsten Wochenende müssen die Günzburger gewinnen, um drin zu bleiben.

Die zweite Mannschaft der Herren 50 kam derweil mit dem gleichen Ergebnis vom Auswärtsspiel in der Bezirksklasse 2 beim TC Altenstadt/Iller zurück. Werner Feig, Michael Müller punkteten in ihren Einzeln, anschließend konnte noch ein Doppel durch Thomas Miller/ Müller gewonnen werden. (zg)

Themen Folgen