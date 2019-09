vor 18 Min.

Günzburger gehen als Favoriten in die Pokal-Turniere

Die Frauen haben Heimrecht. Die Männer sind das klassenhöchste Team. Auch Niederraunau hat gute Chancen

Mit einem Heim-Turnier im bayerischen Verbandspokal beginnt für die Handballerinnen des VfL Günzburg die nach langer Vorbereitung herbeigesehnte Pflichtspiel-Runde. Am Sonntag (11 Uhr) tritt der Bayernliga-Aufsteiger als eindeutiger Favorit gegen den Bezirksoberligisten TSV Allach 09 an. Ab 13 Uhr stehen sich dann die beiden Landesligisten SG Biessenhofen-Marktoberdorf und HT München gegenüber. Die beiden Sieger bestreiten ab 15 Uhr das Endspiel ums Weiterkommen.

Noch am vergangenen Wochenende haben die Günzburgerinnen eifrig getestet. Gegen das Aushängeschild des schwäbischen Damenhandballs, den Drittligisten TSV Haunstetten, setzte es eine nur knappe 22:29-Niederlage und beim Turnier in Singen gelangen Siege gegen Teams aus Steißlingen, Friedrichshafen und Lauchringen. Nach einem 8:9 gegen Allensbach gewann das VfL-Team um Martina Jahn das Spiel um den dritten Platz gegen Weingarten 12:11.

Nun aber geht es richtig los. Mit an Bord sein werden erstmals in einem Pflichtspiel die beiden Günzburger Neuzugänge Sonja Christel von der SG BMB Bietigheim und Svenja Engelmann vom FC Burlafingen. Noch nicht dabei sein kann Sina Schütte, die Teil-Rückkehrerin. Ihr Jugendspielrecht bleibt weiter bei Frisch-Auf Göppingen, während sie ihr Doppelspielrecht im Erwachsenenbereich fortan wieder bei ihrem Heimatverein wahrnimmt. Sie ist am Pokal-Wochenende mit Frisch-Auf unterwegs. Dennoch freut man sich beim VfL sehr über diese Personalentscheidung.

Am Pokal-Wettbewerb scheiden sich die Geister. Die einen halten ihn für eine unnötige Zusatzbelastung, oft mit weiten Fahrten und völlig unpassenden Gegnern verbunden. Die anderen – und dazu gehören die VfL-Trainer Peter und Jürgen Kees – meinen, dass das Turnier eine Woche für Rundenbeginn ein hervorragender Test sei. Entsprechend ernst nimmt die Mannschaft den ersten Auftritt vor heimischem Publikum.

Auswärts-Aufgaben im Pokal bestreiten die beiden klassenhöchsten Männer-Teams aus der Region. Auch bei ihnen wird in Turnierform gespielt und auch hier kommt nur der jeweilige Gewinner eine Runde weiter.

Die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau treffen im Schulsportzentrum Grafing auf den gastgebenden Bezirksoberligisten. Anwurf zu diesem Halbfinale ist am Sonntag um 14 Uhr. Bereits zwei Stunden zuvor messen sich die HSG Würm-Mitte (Landesliga Süd) und der TV Immenstadt (Bezirksoberliga Alpenvorland). Das Endspiel steigt ab 16 Uhr.

Auf jeden Fall zwei Spiele bestreiten die Bayernliga-Handballer des VfL Günzburg. Weil der zugeloste TSV Ismaning nicht antritt, wird laut Spielleiter Klaus-Dieter Sahrmann ein Dreier-Turnier nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Am Samstag ab 14 Uhr stehen sich zunächst der gastgebende SB Chiemgau Traunstein (Bezirksliga Oberbayern) und der SV Pullach (Bezirksoberliga Alpenvorland) gegenüber, ehe die Weinroten um 16 und 18 Uhr als klare Favoriten gegen die beiden Kontrahenten antreten. (zg, ica)

