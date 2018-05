vor 40 Min.

Günzburger glänzen auf Bezirksebene Lokalsport

Vor allem die routinierten Schützen zielen gut. An einem Sportgerät gibt’s den kompletten Medaillensatz und ein Schütze holt allein dreimal Edelmetall

Von Martin Gah

Die schwäbischen Meisterschaften der Schützen haben begonnen. Aus dem Gau Günzburg-Land gibt es erste Erfolgsmeldungen. So bilanziert der Günzburger Gausportleiter Manfred Köhler: „Die Senioren sind gut dabei“.

In der Luftpistole-Altersklasse schafften es sieben seiner Schützlinge auf das Treppchen. Jeweils Gold gab’s für Siegfried Reule und Christa Pröbstle. In der Kleinkaliber-Altersklasse holte der Gau über verschiedene Distanzen zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. Eine Goldmedaille holte Ingrid Steger, Gold und Silber gingen an Hermann Hins. Mit Gold belohnt wurde in der Altersklasse Rudolf Meyer, der mit der 25-Meter-Pistole antrat. In der Schützenklasse ging mit diesem Sportgerät sogar ein kompletter Medaillensatz an den Gau Günzburg-Land. Stefan Schenkel belegte bei den Herren den dritten Platz, Michaela Poppel und Margot Schenkel bei den Damen die Plätze eins und zwei.

Drei Medaillen in der Schützenklasse gingen allein an Marcus Stricker. Er holte Silber mit dem Kleinkalibergewehr über 100 Meter sowie Bronze mit dem Ordonanzgewehr und dem Großkalibergewehr über 300 Meter.

Die Erfolge der Günzburger in der Schützenklasse komplettierten Jürgen Ley (Bronze mit dem Luftgewehr), Alexander Ferner (Silber mit dem Ordonanzgewehr), Robert Sanchez und Erich Zettl (jeweils Silber mit dem Unterhebel-Gewehr). Darüber hinaus errang der Gau Günzburg-Land in verschiedenen Wettbewerben vier vierte und fünf fünfte Plätze.

Themen Folgen