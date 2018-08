vor 40 Min.

Gut 3000 Kilometer auf dem Rad Lokalsport

Josef Bäurle absolviert zwei Extremrennen hintereinander

1511 Kilometer, 21000 Höhenmeter – und das alles auf dem Fahrrad. Josef Bäurle hat’s getan. Eine Schinderei über fünf Tage und zwei Stunden. Der Lohn: Platz 100 unter 382 Teilnehmern beim harmlos Alpi 4000 genannten Extrem-Radrennen mit Start und Ziel in Bormio/Italien.

Das Rennen führte die Sportler im ausklingenden Juli durch das italienische, schweizerische und französische Alpengebiet sowie durch das nördliche Italien. Die Strecke enthielt klangvolle Namen wie Livigno, St. Moritz, Comer und Luganer See, Lago Maggiore, Lago di Garda, Col de l’Iseran und Stilfser Joch (mit einer Höhe von 2764 und 2757 Metern die beiden höchsten asphaltierten Gebirgspässe der Alpen), Turin und Val d’Isère. Auf 350 Kilometern wurde es in der Po-Ebene ziemlich flach und heiß. Insgesamt schafften nur etwa 250 Teilnehmer in der Maximalzeit von 146 Stunden den sehr schweren, aber landschaftlich auch wunderschönen Streckenverlauf. Ursprünglich hatte Bäurle vor, das Brevet möglichst kraftschonend zu absolvieren. Aber Tagesetappen von teilweise deutlich über 300 Kilometer „kosteten dann doch mehr Energie als gedacht, zudem ein kurzes Schlafen auf dünnen Matten in Turnhallen oder im Freien nach und nach auf die Ausdauer durchschlug“.

Ab dem heutigen Samstag nimmt Bäurle am deutschen Super-Brevet Hamburg – Berlin – Köln – Hamburg teil. Wie das Alpi 4000 findet es nur alle vier Jahre statt. Hier gilt es, 1540 Kilometer und 13000 Höhenmeter zu meistern. Die Zeitgrenze liegt bei 96 Stunden. Bärle hat sich vorgenommen, „die etwas einfachere Strecke halbwegs flott zu fahren.“ (zg)

Themen Folgen