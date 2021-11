Günzburg II übernimmt die Tabellenspitze

Klarer Sieg im Bezirksoberliga-Gipfeltreffen. Leipheimerinnen zeigen Kampfgeist

Beeindruckende Vorstellungen hingelegt haben die Handballer des VfL Günzburg II und die Handballerinnen des VfL Leipheim bei ihren jüngsten Auftritten in der Bezirksoberliga. Nach dem Sieg im Gipfeltreffen beim TSV Schwabmünchen hat die Drittliga-Reserve nun selbst den Platz an der Sonne inne. Die Güssen-Frauen legten gegen Göggingen eine beeindruckende Aufholjagd hin und gewannen praktisch in letzter Sekunde einen Zähler.

(13:18): Der VfL startete richtig gut. Bereits nach knapp elf Minuten konnten sich die Weinroten erstmals mit drei Toren Vorsprung absetzen. In dem mit hohem Tempo geführten Spiel waren in der Anfangsphase Torhüter Tizian Schmid und eine top eingestellte Abwehr die Garanten für die Führung. Im Angriff lief es ebenfalls gut. Besonders Julian Nief überzeugte hier als Rückraumschütze. Auch eine Auszeit der Gastgeber beim Zwischenstand von 9:14 änderte nichts und so ging Günzburg II mit einem hochverdienten Fünf-Tore-Vorsprung in die Kabine.

Gegen Mitte der zweiten Halbzeit gingen aufgrund der dünnen Personaldecke im Rückraum etwas die Kräfte flöten. Auch die im ersten Durchgang tolle Wurfquote ging deutlich in den Keller und so war der Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit noch einmal in Schlagdistanz. Was blieb, war die große Kampfbereitschaft aller Weinroten. Torwart Tizian Schmid hielt sein Team mit einigen Paraden auf Kurs.

(11:15): Eine großartige kämpferische Leistung bis zum Schlusspfiff und ein fataler Fehler der Gäste in den letzten Sekunden sicherte den Leipheimer Handballerinnen das glückliche Remis.

Das Rumpfteam der Güssen begann nervös und ließ in den ersten zehn Minuten klare Torgelegenheiten aus. Getrieben von der unermüdlichen Cansu Celik und von Caro Gruber, kamen die Güssen immer wieder bis auf zwei Tore heran.

Wegen Schwächen in der Abwehr mussten sie dann doch einen Vier-Tore-Rückstand zur Pause hinnehmen. Lediglich Marina Kaimer konnte mit fünf Toren überzeugen.

Nach der Pause kam das VfL-Team besser eingestellt aus der Kabine und die Abwehrreihe stabilisierte sich etwas. Kathrin Stern erzielte wichtige Treffer aus dem Rückraum, doch weitere ungenutzte Großchancen und eine überragende Gäste-Torhüterin verhinderten den Ausgleich mehrfach.

Als Cancun Celik auf 25:26 verkürzte, keimte noch einmal Hoffnung im Leipheimer Lager. Göggingen spielte den Ball 15 Sekunden vor Spielende unkonzentriert ins Seitenaus. Den resultierenden Einwurf für Leipheim behinderte eine Gegenspielerin. Dafür gab’s die Rote Karte und Siebenmeter. Kathrin Stern behielt in diesem Krimi die Nerven und erzielte das glückliche und erlösende Remis. (AZ)