Ichenhausen kann wieder punkten Lokalsport

Verdientes 0:0bringtSelbstvertrauen

Egg a. d. Günz Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge hat der SC Ichenhausen gestern Abend beim Nachholspiel in Egg an der Günz wieder ein kleines Erfolgserlebnis feiern dürfen. Den Königsblauen gelang auswärts vor rund 130 Zuschauern ein 0:0. Der Ausgang des Spiels war verdient für beide Teams, konnte doch weder Ichenhausen noch der abstiegsbedrohte Gastgeber zwingende Chancen kreieren. Stattdessen legten die Landesliga-Kontrahenten zuallererst wert auf solide Defensivarbeit. Und wo diese versagte, waren auf beiden Seiten die Torhüter zur Stelle.

Als erster durfte sich der Egger Schlussmann Philipp Stölzle auszeichnen. Er wehrte in der achten Minute einen Volleyschuss von SCI-Stürmer Max Lamatsch zur Ecke ab. Gute zehn Minuten später konnte dann sein Gegenüber Simon Zeiser glänzen. Manuel Schedel brachte den Ball aus sieben Metern auf den Kasten des SCI, doch Zeiser entschärfte den Schuss. Zwar kam Sekunden später Christoph Kees noch an die Kugel. Dessen Schuss ging aber knapp vorbei (22.).

Auch der Egger Freistoßspezialist Torsten Schuhwerk konnte Zeiser an diesem Tag nicht überwinden. Mehrfach scheiterte er aus der Distanz am SCI-Torhüter, so etwa in der 32. Minute. Dem wollte der Egger Keeper Stölzle wohl in nichts nachstehen und wehrte erst einen Torschuss von Daniel Dewein (36.) und dann, mit dem Halbzeitpfiff, den nächsten Versuch von Max Lamatsch ab.

War es in der ersten Hälfte noch ein munteres Hin und Her, in dem keines der Teams richtig zwingend wurde, so verflachte die Partie nach dem Wiederanpfiff zusehends. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Fouls und Unterbrechungen, es wurde mehr und mehr zu dem, was es dem Tabellenbild nach war: ein Abstiegsduell. Eine der wenigen Chancen, die sich der SV Egg in dieser zweiten Hälfte herausspielte, vergab Manuel Schedel. In der 55. Minute tauchte er allein vor dem Ichenhauser Tor auf, doch Zeiser blieb der Sieger. Gleiches Spiel dann in der 68. Minute bei einem weiteren Versuch von Schuhwerk aus rund 25 Metern.

Die letzte Chance des Spiels gehörte dem SCI. Andreas Beckmann setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch, zielte aber zu hoch. So blieb es beim insgesamt verdienten Unentschieden, das den Königsblauen mehr nützt als dem Gegner. Denn während die Ichenhauser aus dem Auswärtserfolg Selbstvertrauen für die kommenden Spiele ziehen können, treten die Unterallgäuer in Sachen Abstiegskampf auf der Stelle. Ein Punkt vor heimischem Publikum ist in dieser Situation einfach zu wenig. (sial)

SC Ichenhausen Zeiser, Strohhofer, Wenni, Ocker, Schlittmeier, Thiel (65. Beckmann), Lamatsch (75. Wiedemann), Schiller, Dewein, Lohr Winzig

Schiedsrichter Benjamin Sölch (Wilting)

Zuschauer 130

