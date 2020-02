vor 4 Min.

Ichenhausen tankt viel Selbstvertrauen

Handballer schaffen einen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt

Einen dominanten Auftritt hingelegt haben die Bezirksoberliga-Handballer des SC Ichenhausen im Heimspiel gegen die SG 1871 Gersthofen. In der Tabelle hilft der 34:25 (16:13)-Heimsieg allerdings noch nicht allzu viel. Die Königsblauen bleiben auf einem Abstiegsplatz. Allen Grund zur Freude hatten die SCI-Handballer natürlich dennoch. Und das Selbstvertrauen im Team ist auch intakt.

Der SCI tat sich zu Beginn schwer, klar herausgespielte Chancen wurden nicht verwandelt. Hier hatte der gut aufgelegte Gäste-Torwart Michael Müller zu oft die Hände am Ball. So ging die SG mit zwei Toren Vorsprung in Führung. Nach 13 Minuten nahm Ichenhausens Coach Harald Jekel die Auszeit und stellte sein Team neu ein. Die Maßnahme zeigte Wirkung. Der SCI kämpfte sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zurück und wenn der Gegner mal durchkam, nahm Keeper Peter Brucker die Bälle weg.

In der zweiten Spielhälfte startete Manuel Laumer im Tor der Königsblauen. Er steigerte sich zu einer Spitzenleistung und ließ den Gegner mehr und mehr verzweifeln. Durch eine kompakte Abwehr gab es für Gersthofen wenig Möglichkeiten. Dem SCI dagegen gelangen viele Ballgewinne, die mit schnellen Gegenstößen zu Toren verwandelt wurden. Das Team um Kapitän Tobias Hornung drückte weiterhin aufs Gas und ließ nicht locker. Zehn Minuten vor Schluss war der Gastgeber entscheidend auf elf Tore Vorsprung enteilt.

Souveräne Spielleiter waren die Schiedsrichter Tobias Hartmann und Manuel Scholz. (zg)

SC Ichenhausen Prünstner, Laumer, Brucker; Müller (4), Schubert (1), Walczer (1), Ahrens (5), F. Hornung, Yapicioglu (4), T. Hornung (7/1), Lindner (5/2), Unger (7), Englet

